AGMER adhiere al paro impulsado por CTERA

En un debate que duró más de 11 horas, docentes entrerrianos resolvieron participar activamente de los paros nacionales impulsados por CTERA los días 5, 6 y 8 de marzo. El lunes participaran en Buenos Aires de la marcha nacional.

El principal sindicato docente entrerriano, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió hoy, por unanimidad, adherir al plan nacional de lucha con paros el 5 y 6, con movilización el día lunes. Asimismo se resolvió adherir al paro internacional de Mujeres el 8. Así lo informó Marcelo Pagani, secretario general de ese gremio.

El Congreso Extraordinario de Agmer sesionó este sábado en la ciudad de Colón y el debate duró cerca de 11 horas. El dirigente señaló además que si bien realizó un informe sobre la oferta salarial del gobierno provincial, ya había sido rechazada el mismo día de la audiencia “por lo tanto no tuvo debate en este Congreso”.

Durante la sesión se analizó “la situación nacional y provincial y finalmente se logra por unanimidad adherir al plan de lucha nacional”, indicó. Asimismo explicó que la jornada se extendió debido a que “son más de 100 congresales que pidieron la palabra para hacer su análisis y el sindicato ha dado muestras suficientes de esta apertura y voluntad de diálogo”.

“Nos pareció importante que el Congreso refrende y apoye todo lo actuado por Ctera, donde votamos el plan de lucha nacional”. Agmer participará el lunes en Buenos Aires de la marcha nacional.

El gremio nacional docente Ctera convocó ayer a un paro de 48 horas para el lunes y el martes en todo el país y exigió al Gobierno que convoque a paritarias nacionales y “negocie sin topes salariales”, indicó la secretaria general , Sonia Alesso.



La titular de Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) rechazó el lenguaje “agresivo y beligerante” del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal en sus discursos de apertura de las sesiones legislativas nacionales y bonaerenses.



“Nosotros también queremos las escuelas de Finlandia, pero con los sueldos de Finlandia”, agregó Alesso.



La medida de fuerza decidida por Ctera tiene como puntos principales de reclamo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento salarial (que mantenga el poder adquisitivo del salario) y un mayor Presupuesto Educativo. Todas esas consignas también son sostenidas por Agmer, que además está enrolado en Ctera.



Esta semana el titular de Agmer, Marcelo Pagani, había anticipado que en el congreso de Ctera se iba a analizar la situación “respecto del decreto que emitió el gobierno nacional que cercena la posibilidad de discutir en paritarias el piso nacional del salario docente”, explicando luego que fijar ese piso salarial resulta “fundamental porque a partir de ahí se disputaban mayores porcentajes, y para las provincias significaba el ingreso de dinero para el financiamiento educativo”. También había anticipado que en caso de decidirse una medida de fuerza, Agmer se sumaría la misma en Entre Ríos, por lo que se espera que hoy se tome esa decisión.



Durante una conferencia de prensa, la secretaria general de Ctera pidió disculpas por la medida de fuerza. “Sabrán entender que hoy para nosotros ha sido un día también muy complejo. Esperamos no se vuelva a repetir, pero los congresales de Ctera discutimos y planteamos el plan de lucha. No puede ser que muchos maestros argentinos hoy sean pobres”.



Anteayer, en la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Mauricio Macri se refirió al conflicto docente que se mantiene en casi todo el país. “No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias”, señaló.



Al respecto, Alesso respondió: “Quieren poner de rodillas a la docencia. Macri plantea que no hay que discutir la educación solamente cuando hay paritaria. La misma paritaria que él niega”.



De esa forma Alesso aludió al Decreto 52/2018 con el que Macri reglamentó la derogación de la paritaria nacional. La norma modificó el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo que rige desde 2006 porque, según el Ministerio de Educación, era “cuidadamente confuso”. El artículo se refería a un “convenio marco” para discutir, entre otros temas, el salario mínimo.



La dirigente criticó que se descalifique como “político” el conflicto actual y recordó: “Cuando asumieron (en diciembre de 2015) convocaron a la paritaria ese mismo mes para evitar conflictos, fuimos, acordamos y las clases empezaron a tiempo”. Más adelante se preguntó por qué no fueron convocados hace dos meses, y denunció la decisión del gobierno nacional de reducir la representatividad de Ctera en la mesa de negociaciones, lo que “viola la democracia sindical”, otro de los motivos por el cual “definimos un plan de lucha nacional para exigir la apertura de una paritaria nacional”.



Poco antes del anuncio de Ctera, el gobierno bonaerense anticipó que estaba dispuesto a adelantar un 5% de aumento retroactivo al 1 de enero a cuenta de futuras negociaciones pero mantuvo su oferta original de un 15% de aumento total, en tres cuotas, más un adicional por presentismo, oferta que reavivó el conflicto.



Alesso responsabilizó a la Nación por los “conflictos provinciales” y por presionar a las 24 jurisdicciones del país a reducir sus ofertas al 15% de aumento, o al 12% como en el caso de la Ciudad de Buenos aires, cuyos gremios también habían dispuesto un paro para el lunes y martes.



La titular de Ctera advirtió que con actualizar los aumentos por la inflación se resolvería una parte del conflicto, “pero para eso hay que convocar a la paritaria nacional”.



Sadop definió una huelga de 24 horas en suspenso

El Plenario de delegados provinciales y el Consejo Directivo del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se reunió ayer para evaluar las negociaciones salariales iniciadas con el gobierno. Tras debatir, resolvió declarar un paro de 24 horas en suspenso “esperando la propuesta a presentar por el gobierno el miércoles a las 11”, según explicó Sergio Pessoa, el secretario General de la representación gremial entrerriana. También explicó que la medida se tomó atendiendo al interés de que “los chicos no pierdan días de clases”. No obstante, el plenario facultó al Consejo Directivo para efectivizar la medida en función de la oferta que se presente.

A nivel nacional Sadop parará el lunes en reclamo de paritarias libres, el fin del ajuste, y la inclusión del gremio en las discusiones con los Gobiernos nacional y provinciales. La marcha y protesta al Ministerio de Educación será en conjunto con los gremios que integran la Ctera.