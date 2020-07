Alberto Fernández: «No podemos ofrecer más que esto y no es un capricho, es sensatez»

Al disertar ante representantes de la comunidad financiera internacional en un encuentro virtual organizado por el Consejo de las Américas, el presidente Alberto Fernández aseguró que la pandemia de coronavirus generó “un daño inmenso a la economía mundial”, y subrayó que el propósito de su gobierno es «sacar al país del default».

Alberto Fernández llevó hoy ante el Council of Americas, el influyente foro empresarial en Estados Unidos y América latina, un mensaje inequívoco de su administración: no quiere caer en default, pero no se moverá de la oferta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, les hizo a los bonistas. En otras palabras, no aceptará los términos económicos y financieros presentados por los bonistas extranjeros, que desde su punto de vista perjudicarían a la Argentina. De hecho, el propio Guzmán ya dijo que la propuesta del Gobierno argentino es la última porque seguir negociando implicaría tocar las jubilaciones, límite muy claro para la administración del frente de Todos.

Alberto Fernández hizo su presentación en una videoconferencia organizada por Susan Segal, la coordinadora general del Council of Américas, que supo entablar siempre buenas relaciones con Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Duhalde, por citar a los presidentes de los últimos 30 años.

Al otro lado de la pantalla se contó con la presencia de más de 1000 empresarios y políticos de Estados Unidos y América Latina, que tienen fuertes expectativas por lo que dirá el Presidente.

«Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo al hacer la oferta que hicimos y es la última que podemos hacer», afirmó Alberto Fernández al exponer ante más de 1000 empresarios y políticos de Estados Unidos y América latina, y pidió a los bonistas que «ayuden a la Argentina a salir de esta postración y empecemos a mirar el futuro, porque en el futuro hay muchas más posibilidades que en este presente para el país y para los acreedores».

El mandatario ratificó así que la oferta presentada por la Argentina a los bonistas extranjeros será la última para la negociación abierta hasta el 4 de agosto, e insistió en «el esfuerzo» que hace el país «cuando las pandemia nos sigue golpeando». «No es un capricho, es sensatez. Es no estafar a nuestros acreedores prometiéndole algo que no podemos cumplir».

Fernández relató, más adelante, una de las conversaciones que mantuvo con uno de los acreedores, en los largos meses de negociación en curso, durante la cual su interlocutor le había dicho que presentaría una propuesta que le “sirviera” al Gobierno», a lo cual el Presidente respondió que no era eso lo que necesitaba el país sino que “la Argentina, de una vez por todas, dejara de hablar de la deuda, que la deuda fuera coherente con el nivel de desarrollo que tenemos y nos comprometemos a pagarla».

El primer mandatario recordó también su anterior gestión en la administración de Néstor Kirchner, como jefe de Gabinete, y la postura de los gobiernos kirchneristas con la deuda: «Nosotros, desde 2003 a 2015, cumplimos todas las obligaciones que contrajimos, y las que no también. Siempre cumplimos, a partir de un modelo de desarrollo que nos permitió contar con los recursos necesarios (para hacerlo). Lo que intento hacer ahora es lo mismo».

El Presidente también recordó que existen recomendaciones internacionales, aprobadas por la ONU, para dirimir deudas soberanas y que «están para cumplirlas». «Están escritas y nosotros estamos respetando las normas que el consenso mundial aprobó. Si el mundo decide cambiarlas, asumiremos ese cambio, pero no podemos cambiarlas sobre la marcha», sentenció Fernández en el único tramo en el que cambió el tono cordial y diplomático de su disertación.

«Para nosotros la deuda es un fuerte condicionante, pero estamos buscando un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. Es imposible pedirle a un país, con un 40 por ciento de pobres, un esfuerzo más. La forma de sacar a esa gente de la pobreza es a través de la inversión privada que genere producción y empleo», subrayó Fernández, quien insistió en que la pandemia permite repensar el capitalismo para alejarse de la lógica financiera.