Anticipan alerta amarilla por calor en Entre Ríos

El Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos publicó un informe con el pronóstico extendido para la provincia. En ese marco, anticipa alerta amarilla por calor para el fin de semana, con sensaciones térmicas que pueden trepar hasta 45 grados.

Según aclaran, en general se estiman buenas condiciones meteorológicas, pese a que se esperan muy altas temperaturas. Deberá darse las recomendaciones del caso para los días Sábado y principalmente para el día Domingo, debido a la muy alta probabilidad de golpe de calor. La situación mejoraría el día martes.

PRONÓSTICO PARA HOY VIERNES: Condición VERDE

Vientos débiles del este, rotando a débiles y regulares del Noreste y Norte. Despejado a poco nuboso. Humedad en poco cambio. Luego, durante el día, nubosidad variables. Caluroso durante la tarde con alta sensación térmica. Temperatura máxima en marcado incremento. Temperatura Máxima pronosticada: entre 32 y 34° C. / S. T. máxima: 35 a 37° C. Mayores sobre el Sudoeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL SÁBADO: Condición VERDE

Vientos débiles a regulares del Noreste y Norte. Parcialmente nublado a poco nuboso. Luego, durante el día, vientos rotando a regulares del Sudoeste y Oeste. Disminución de la humedad. Muy caluroso por la tarde con muy alta sensación térmica. Tiempo bueno. Por la noche, vientos rotando a débiles del Norte. Temperatura mínima en ascenso y máxima en marcado ascenso. Temperatura Mínima pronosticada: entre 21 y 22° C. / S. T. mínima: 20 a 21° C. Menores sobre el Este de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 36 y 40° C. / S. T. máxima: 38 a 42° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL DOMINGO: Condición VERDE a AMARILLA (por golpe de calor)

Vientos débiles a regulares del Noreste y Norte rotando a débiles y regulares con incrementos a moderados del Sudoeste y Oeste. Despejado a poco nuboso, pero con abundante nubosidad temporal sobre los departamentos del Sur de la provincia. Humedad en poco cambio. Muy caluroso a sofocante por la tarde con muy alta sensación térmica. Probabilidad de golpe de calor. Nubosidad en incremento paulatino hacia la noche. Temperatura mínima en leve ascenso y máxima en poco cambio o en leve ascenso. Temperatura Mínima pronosticada: entre 21 y 24° C. / S. T. mínima: 22 a 25° C. Menores sobre el Sur provincial. Temperatura Máxima pronosticada: entre 37 y 42° C. / S. T. máxima: 40 a 45° C. Mayores sobre el Sudoeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL LUNES: Condición VERDE a AMARILLA (por algunos chaparrones)

Vientos débiles del Sudoeste y Sur rotando a regulares y moderados del Sudeste. Nubosidad y humedad en incremento paulatino. Inestable en forma aislada con ocasionales chaparrones dispersos, principalmente sobre los departamentos del Norte provincial. Cálido por la tarde. Temperatura mínima en leve ascenso o en poco cambio y máxima en marcado descenso. Temperatura Mínima pronosticada: entre 22 y 25° C. / S. T. mínima: 23 a 26° C. Menores sobre el Sudeste provincial. Temperatura Máxima pronosticada: entre 33 y 36° C. / S. T. máxima: 36 a 39° C. Mayores sobre el Sudoeste de la provincia.