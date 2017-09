El aumento de la temperatura advierte sobre la aparición de casos de dengue

Si bien a este invierno caluroso le quedan algunos días, las altas temperaturas son las aliadas del mosquito y por lo tanto del vector del dengue.

Hay provincias argentinas que están en alerta por la cantidad de personas infectadas. En Entre Ríos han sido descartados la mayoría de los casos si bien aún hay cuatro en estudio. De todos modos, las tareas de prevención continúan ante los avances que ha tenido la enfermedad a nivel nacional. La capital de Misiones declaró por 180 días un alerta preventivo epidemiológico y sanitario, en tanto Chaco y Formosa comenzaron la limpieza territorial de recipientes que puedan ser reservorios de larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, Zika y Chikungunya. En Entre Ríos las tareas de prevención abarcan diferentes tareas.



El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, fue publicado el lunes. Allí dieron cuenta de que en 2015 se confirmaron cuatro casos de dengue, todos con antecedente de viaje, es decir, importados. En 2016 se registró un período epidémico, de 25 semanas, en donde se detectaron 273 casos de dengue. Se presentaron brotes con circulación viral en tres barrios de Paraná, un barrio de San Salvador, y en las ciudades de Concordia, Federación, Chajarí y Villa del Rosario. El 74% de los casos fueron autóctonos. Los serotipos circulantes fueron DEN 1 y DEN 4, y no se presentaron formas graves de la enfermedad. En diciembre se notificó un nuevo caso en Villaguay con antecedente de viaje a zonas con circulación viral. En lo que va de 2017 a la fecha (por el lunes 11 de setiembre) fueron notificados 122 casos sospechosos, de los cuales 118 se descartaron y cuatro continúan en estudio.



Con respecto a la chikungunya, los casos fueron cuatro en 2016 y uno en 2015, todos importados. En el 2017 se notificaron 14 casos; 13 fueron descartados y uno continua en estudio. Por último, fueron notificados el transcurso de este año 20 casos sospechosos de zika, pero todos fueron descartados. El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, dijo a UNO que el hecho de que no haya casos confirmados aún en el año, no es motivo para detener la tarea de prevención ya que se trata de enfermedades que no desaparecen, siguen circulando y el riesgo está presente. “Es la época estival cuando hay más circulación de dengue, es cuando empieza a haber más temperatura y crece la población de mosquitos, y empieza la transmisión”, agregó



Por un lado, la temperatura en aumento provoca el crecimiento de la cantidad de vectores en comparación con el invierno. De todos modos tiene que haber personas con la enfermedad a nivel local para que exista la posibilidad de contagio. El hecho es que existen los casos importados de quienes se contagian en otros lugares y llevan luego la enfermedad a sus ciudades. Los viajes y encuentros familiares durante Navidad y Año Nuevo, como también las vacaciones en zonas donde hay elevada circulación del dengue pueden provocar la expansión de la enfermedad y su reingreso a la provincia. En otras palabras, el calor y los viajes es la combinación que ayuda al contagio.

“Estamos en contacto a través de reuniones con los Municipios y sobre todo con gente que realiza acciones en terreno. Eso es lo que más nos interesa, la relación con los agentes comunitarios y sanitarios para poder llevar adelante distintas acciones, algunas con la elaboración de diagnosticos para saber cómo prolifera el vector y cómo se hace un bloqueo”, dijo Garcilazo y agregó que hasta hicieron simulacros de bloqueos para estar preparados. También trabajan la comunicación y la importancia de la descacharrización.



Por último, desde Epidemiología, abordan en la vigilancia, el diagnóstico y el seguimiento de casos sospechosos para detectar uno positivo y en el caso de que así ocurra, hablar con las autoridades locales para realizar las acciones pertinentes. “En el Boletín Epidemiológico ponemos información nacional sobre las provincias en donde hay circulación de dengue y de otros países. Hoy, el tema es la gente que viaja a esos lugares. Se pueden consultar el Boletín o a su médico según a dónde se tenga que viajar por si existe la transmisión en esas zonas. Es para tener cuidado, usar repelente contra el mosquito y si hay síntomas ir al doctor”, remató.