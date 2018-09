Aumentos de combustibles: El litro de premium se aproximaría a los $50

Estiman que el incremento se concretaría la próxima semana y encarecería más de dos pesos el litro de combustible. Argumentan que el dólar y el petróleo están más caros que a inicios de septiembre.

Los factores que inciden, en forma directa, en el precio de los combustibles en surtidor registran en lo que va de septiembre un nuevo incremento, de manera tal que los expendedores ya vislumbran un nuevo incremento en el precio de las naftas y el gasoil. Según los primeros datos, la suba rondaría el 6% y se produciría a partir de los primeros días de octubre.

La cotización del dólar por un lado que subió un 2% y el precio del barril de petróleo Brent que es el que se toma como referencia internacional para definir los valores locales que aumentó un 4,6%, muestran precios más altos que en el inicio de este mes.

Ssegún diferentes publicaciones especializadas, desde las petroleras comentaron que “los precios de las naftas y gasoil quedaron muy atrasados de nuevo” y visualizan un nuevo aumento “pronto”.

“No es descabellado pensar en un 6% más de reacomodamiento, por lo menos. No como punto final sino para que mientras tanto se siga conversando con el Gobierno, las pautas inflacionarias de este mes están dando un 6% y un acumulado de casi 11 ó 12% en el trimestre que queda, por lo que viene alta, por eso no creo que el ajuste sea menos que el 6%”, indicó Pedro Llorvandi, presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero.

Agregó en declaraciones a El Liberal que “mientras el dólar siga ahí en $37 a $39 y no baje, es el precio que las petroleras van a querer hacer el punto de equilibrio y el mes pasado teníamos un barril Brent en u$s 71 y ahora lo tenemos en u$s 81, la verdad que se hace difícil. Entiendo la posición del Gobierno y soy proclive a un diálogo, pero la verdad que con los niveles de precios escapándose como lo están haciendo con el dólar oficial por un lado, el barril de petróleo por otro, más la inflación, es muy difícil contener el precio”, indicó. Fuente: El Once