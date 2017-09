Bahillo y Busti acompañaron a los cocineros de los comedores escolares en su día

El candidato a Diputado Nacional por el PJ y el ex Gobernador asistieron al agasajo que UPCN organizó para los encargados de la comida en los comedores de la costa del Paraná.

Con motivo de la conmemoración del Día del Cocinero y la Cocinera en Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) organizó un almuerzo, con shows musicales y sorteos, para los 400 cocineros titulares y suplentes que se desempeñan en los comedores escolares de la costa del Paraná.

Y como invitados especiales del Secretario General del sindicato en la provincia, José Allende, participaron del evento el exgobernador Jorge Busti y el candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista Somos Entre Ríos, Juan José Bahillo.

“Es una alegría que los cocineros y cocineras de la provincia me inviten a compartir su día. Es importantísimo el trabajo que hacen, garantizándole la soberanía alimentaria a nuestros chicos y dando la contención que muchas veces por realidades sociofamiliares adversas no tienen en su casa”, resaltó el ex intendente de Gualeguaychú.

Luego de saludar a los trabajadores “que realizan una labor tan noble”, Busti resaltó que “un gobierno peronista, más allá de los errores y defectos, en los momentos difíciles siempre tiene la sensibilidad de Juan y Eva Perón para atender y solucionar los problemas del ser humano. Eso sucedió, por ejemplo, en 1987, cuando nos tocó hacernos cargo de una situación dura, con 5000% de inflación anual, y sin embargo pudimos salir adelante con la justicia social como bandera irrenunciable”.

Por su parte, el titular de UPCN remarcó: “que un futuro diputado nacional como Bahillo asuma este compromiso con los trabajadores nos parece sumamente importante. Pero por otro lado, el broche de oro es la presencia de Jorge Busti, que es con quien se le dieron los primeros reconocimientos a las cocineras en la provincia. Antes trabajaban por cuatro horas con un contrato vil, y durante su primera gobernación se les brindó un contrato digno, por seis horas, con los derechos básicos como obra social y jubilación”.