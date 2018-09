BASTA DE CONTAMINACIÓN – Voces y postales de un reclamo que no puede esperar

Con pancartas, barbijos y el pedido unánime exigiendo un freno a la contaminación y la implementación de medidas por parte del ejecutivo local; un importante número de vecinos se reunió en Plaza Libertad para luego hacer entrega de una nota firmada por los concurrentes al intendente de la ciudad.

La situación de olores nauseabundos, desagües colapsados y la contaminación a cielo abierto ante los ojos de cualquier vecino que transite el lugar, fueron disparadores para decir BASTA, para poner un freno y exigir a los gobernantes de la ciudad que dejen de mirar para otro lado y pongan todo el peso de su autoridad.

NO MAS PLAZOS

Una de las vecinas que concurrió a la marcha, solicitó a las autoridades que tengan la valentía y la decisión necesarias para frenar la contaminación, “me molesta tener como respuesta LO ESTAMOS EVALUANDO”. ¿Qué tanto hay que evaluar? Hasta el mas ignorante se da cuenta que nos están envenenando. Tomen la decisión que haya que tomar, defiendan el futuro de nuestros hijos” mencionó una concurrente a la marcha.

“DUDARON MESES, HASTA QUE LA CONTAMINACIÓN FUE VISIBLE”

“Estuvieron meses dudando de lo que decía la gente del Barrio San Carlos, hasta que no les quedó otra q sacar muestras del derrame, luego meses esperando que se confirmara lo que todos ya sabíamos” disparó otro vecino al tiempo que recordó que la firma Bio Nogoyá, pagó la extensión de la cloaca al municipio para que sus baños tuvieran cloaca. Luego de eso comenzaron los olores, está todo quemado, taparon las cloacas llenando a la gente de efluentes contaminantes en sus casas. Así y todo ninguna autoridad hace nada. ¿Se imaginan si la contaminación no fuese visible? Hoy lucho por la vida… Y pido perdón al la gente que vive de esa fábrica…. Pero ya no aguantamos más

LA MISMA LEY PARA TODOS

“Si yo no tengo el kiosco habilitado me lo clausuran, la moto el remis sin algún papel de habilitación o carnet vencido me lo quitan y ni te digo la multas que cobran y acá que pasa? Tenés todo el día a inspección, comercio, bromatología rompiendo las pelotas a los pequeños comerciantes a pero a esta gente nadie va? Nadie se anima? O tienen órdenes de no ir?

La leyes en este país son distintas si sos pobre o sos rico. Y también este reclamo se hizo visible porque la mayoría de los afectados tienen buen capital cultural y económico, porque pueden tomarse su tiempo y dinero para reclamar y moverse a Paraná y demás a un pobre que no tiene medios nadie le hubiese hecho caso”.