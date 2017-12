Bordet lanzó el operativo Verano Seguro 2018

El gobierno entrerriano afectó alrededor de 500 agentes, 120 vehículos, cuatriciclos, motos, canes antinarcóticos, y balanzas de precisión para el Operativo Verano Seguro 2018. El gobernador Gustavo Bordet lo presentó en Ceibas.

Equipos de gobierno, salud y turismo brindarán información y asistencia para llevar tranquilidad a los turistas que visiten la provincia en esta temporada estival.

La presentación tuvo lugar en el kilómetro 1 de la ruta nacional 14, autovía General Artigas, donde se presentaron los vehículos y equipamiento que se utilizarán.

“Queremos decirles a todos los turistas que vienen, que en Entre Ríos los atendemos muy bien, somos muy receptivos; es una característica que está en la idiosincracia de los entrerrianos ser hospitalarios”, dijo el mandatario en el lugar de la presentación.

Al explicar los alcances del operativo, precisó que “cuando lleguen los turistas a este cruce, además de todas las medidas de prevención vial para evitar fatalidades, se van a encontrar con folletería donde se explican cada una de las fiestas populares que hay en los municipios de la provincia y todo lo que tiene Entre Ríos para mostrar en materia turística”.

El gobernador subrayó que “en materia de seguridad vial estamos trabajando fuertemente con un dispositivo que hemos desarrollado en todo el territorio de la provincia con la Policía de Entre Ríos, que tiene un alto nivel de profesionalidad para atender, no sólo siniestros viales, sino también para el control, para detectar si ingresan o transitan estupefacientes en la provincia. En Entre Ríos hubo récord en este año de incautación de estupefacientes y distintas drogas, y esto es porque hay un trabajo de la policía de la provincia que ha sido muy estricto y riguroso”.

Dijo, asimismo, que esta “es la oportunidad también para presentar nueva tecnología que se está incorporando al servicio de la fuerza policial y de la seguridad de los entrerrianos. Son 40 vehículos y camionetas que se han comprado, hay cuatriciclos, motos, distintos vehículos de apoyo a toda la tarea que se desarrolla en el territorio provincial”.

“Quisimos estar aquí en Ceibas porque esta es la puerta de ingreso a la provincia de Entre Ríos, aquí se bifurcan la ruta 12 con la 14, que son las principales vías de acceso a quienes nos vienen a visitar”, acotó.

Luego hizo notar que acciones como ésta “no son hechos aislados, sino que obedecen a una política planificada en seguridad, en turismo, en cultura, para poder tener una provincia que esté, por un lado ordenada; pero por otro que vaya hacia un camino de progreso, de desarrollo y de generación de empleo sostenible y sustentable”.

Aclaró que “la prevención no sólo es en seguridad, sino también en materia de salud, por lo que hemos incorporado una nueva ambulancia cero kilómetro que estará en el hospital Bering, de Ceibas; y la que está allí, que también es nueva, irá para Brazo Largo; reforzamos Médanos; Villa Paranacito ya la tiene, sigue funcionando la lancha ambulancia. La verdad que la salud es uno de los ejes que nos preocupa mucho en nuestra gestión. Normalmente cuando uno se cura en salud no es noticia; lamentablemente las noticias malas son cuando ocurren los siniestros y tenemos que trabajar fuertemente para evitarlo. Si se toman las medidas, si se respetan las normas, si se cumple con las leyes, se pueden evitar”.

Finalmente, destacó que “todo lo que se hace en rutas, en controles en las distintas camineras de la provincia, es con nuestro personal policial; aquí no hay nada tercerizado y todo se hace de modo preventivo. Nosotros detectamos al infractor, se le aconseja, se le dice la infracción que cometió y no hay nada que después lo sorprenda; no tenemos una finalidad recaudatoria en el sistema de multas, sino una finalidad punitiva y que tienda a corregir conductas que ponen en riesgo la vida propia y de terceros que transitan por la ruta”.

Detalles del operativo

Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, explicó que “el Operativo Verano en Entre Ríos va a comprender todos los corredores más visitados por el turista; también se van a reforzar las departamentales que tienen lugares turísticos, como playas”.

Sobre lo realizado en Ceibas, dijo que “presentamos los móviles; el personal que va a trabajar, unos 500 hombres. Habrá 120 vehículos afectados; cuatriciclos, motos, canes antinarcóticos, equipos de radar, balanzas de precisión. En fin, todo para dar un marco de seguridad a quienes nos visitan”.

“Creo que quien viaja a Entre Ríos quiere seguridad, tranquilidad, y la vamos a dar una vez más como lo hemos hecho en todos los años anteriores. Vamos a darles seguridad a quienes nos visiten y a quienes transiten las rutas entrerrianas para dirigirse a otro lugar”, subrayó.

Precisó que se trata de “un trabajo integral, no sólo de Policía, sino también con Salud, que pone ambulancias y un contacto directo con los centros asistenciales más próximos a cada departamento; con Turismo, más que nada en las cabeceras departamentales para orientar al turista; con Bomberos, por el caso de algún siniestro, con vehículos de rescate, y con grúas para traslado de vehículos. Es un operativo integral que hacemos año a año en la provincia”.

En cuanto a los puestos camineros, indicó que “se refuerzan los que tenemos y habrá otros puestos intermedios que van a estar ubicados en casillas o gacebos a lo largo de la ruta”.

Por último, el jefe policial pidió “responsabilidad a la hora de conducir; recomendamos no sobrepasar los límites de velocidad y que quien viaja lo haga con un descanso prudente”.

Los números

Para el desarrollo del operativo, la Policía cuenta con 18 puestos camineros fijos, distribuidos en rutas provinciales y nacionales, a los cuales se les suman puestos de control móviles en accesos a ciudades y cruces de gran tránsito.

Hay afectados 450 policías únicamente de Prevención Vial, número que se aumenta con el personal de las distintas Jefaturas Departamentales, todos ellos provistos de indumentaria, equipamiento y movilidad haciendo controles permanentes y brindando información turística, geográfica, del estado de las rutas y de prevención general. Son 120 los vehículos afectados entre patrulleros, camionetas, utilitarios, motos y cuatriciclos.

Los controles que se están realizando incluyen verificación de existencia y uso correcto de cinturones de seguridad, apoya cabezas y correcto funcionamiento y uso de las luces. También que no haya excesos en la cantidad de pasajeros y que los neumáticos estén en buen estado, más el chequeo de la documentación del vehículo y de las personas que trasladan a bordo.

En el caso de las motos, se agrega el uso del casco. Además, se están efectuando en forma rotativa controles de alcoholemia en distintos puntos de la provincia y en las ciudades.

Reunión de gabinete

Luego del lanzamiento de Verano Seguro tuvo lugar una reunión de gabinete y se entregaron aportes por 1,3 millones de pesos para beneficiarios des distintos programas provinciales de las localidades del departamento Islas.

En la reunión, el mandatario recordó que “cuando vinimos por la inundación y estuvimos recorriendo Villa Paranacito se detectó la necesidad de tener un sistema de defensa, que es muy caro; es una obra que requiere una suma millonaria de 300 millones de pesos. Buscamos financiamiento, con el gobierno nacional trabajamos y hoy ya estamos disfrutando en conjunto la obra que se está llevando adelante y que le va a dar sustentabilidad a la localidad de Paranacito por muchísimos años más”.

Por otro lado, mencionó el problema del agua potable en Ceibas. “Lo conozco mucho porque cuando se planteaba que no había agua en Ceibas yo era ministro de Desarrollo Social; hubo que trabajar mucho para traer el agua de 12 kilómetros para ser potabilizada. Ahora hace falta una planta potabilizadora más porque no alcanza”, advirtió y, en ese sentido, anunció que se trabajará para, “en los primeros meses del año que viene, iniciar el trámite licitatorio para que haya un módulo más de la planta para que tenga más capacidad para poder distribuir el agua potable”.

Presencias

En la oportunidad estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Desarrollo Social, Laura Stratta. Asimismo, el jefe de Policía Gustavo Maslein; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; los senadores provinciales Ángel Giano y Daniel Olano; y los diputados Carmen Toller y Martín Anguiano; los intendentes de Ceibas, Sabrina Olano; de Villa Paranacito, Gabriel Garcia, y de Ibicuy, Fabián Murilla; la titular del Copnaf, Marisa Paira; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; la presidenta de Vialidad, Alicia Benítez; Bomberos Voluntarios y Zapadores; integrantes de la Policía provincial y demás funcionarios municipales y provinciales.