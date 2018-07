Carrió: “Los radicales harán lo que Macri y yo digamos, los manejo desde afuera”

La diputada nacional Elisa Carrió afirmó que dentro de la alianza gobernante Cambiemos, los radicales “harán lo que les digamos” el presidente Mauricio Macri y ella, y apuntó además que “los manejo desde afuera” en un “castigo por misóginos”. Fue durante el cierre del Foro que realizó el Consejo Empresario

Carrió, al cierre de su exposición, explicó cómo sería la “jugada” que se llevaría adelante para promover una salida anticipada del Gobierno de Cambiemos. “Me quisieron dividir a mi. No crean. Yo defiendo la República. Si gana (el presidente Mauricio) Macri gana la República y gano yo”, sostuvo guiñando un ojo al auditorio.

“Yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna y no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza (Cambiemos) está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros (Macri y ella) digamos”, sentenció.

Para reforzar su afirmación, se dirigió con la mirada al diputado nacional Atilio Benedetti, ubicado en una de las primeras filas del salón, y lo indagó: “¿No es así Benedetti? Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro (del partido) que los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, lanzó en medio de risas y con aplausos de los asistentes.

Antes, había dicho: “Sé que estos seis meses son durísimos, que hay un intento de golpe muy fuerte a diciembre. Por eso les pido la donación masiva”, dijo la legisladora ante una platea integrada por empresarios y hombres de negocios de toda la provincia.(APFDigital)