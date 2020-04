Concejales pasaron media sesión discutiendo sobre el horario y no por el dengue

Lamentable postal debió presenciar la comunidad de Nogoyá cuando dio inicio la sesión extraordinaria del día de hoy, sábado 11 de abril

De los 50 minutos que duró la sesión, mas de 20 minutos fueron destinados a una discusión por el horario de convocatoria y no para escuchar propuestas que pongan freno al avance del dengue.

Hubo un cruce de opiniones que protagonizaron los concejales José María Villegas (Frente TODOS), Mariano Berdiñas (Juntos por el Cambio) y la viceintendenta Sandra Facello.

Previo a la lectura de los asuntos entrados, el concejal Villegas pidió la palabra e hizo pública una serie de eventos que según él son desprolijidades, entre ellas, afirmó que recibió el llamado a sesión mediante whatsapp.

«Hay desprolijidades en el llamado de la sesión, acabamos de recibir la orden del día, en el cual dice que la hora citada es a las 9 de la mañana, cuando en realidad se había anunciado a las 10» expresó Villegas en el recinto.

«Nos hacemos presentes a fin de responder la urgencia de salud publica. Podríamos oponernos al desarrollo de la sesión, pero no es nuestra intención»

«Nos enteramos por facebook de los temas a tratar, nos piden que seamos orgánicos y tengamos en cuenta el reglamento, y sin embargo desde la presidencia no se cumplen» cuestionó Villegas y agregó que Nogoyá cuenta con 103 casos de dengue, lo que representan un 10% del total de los casos en el país. «Es grave el caso y merece premura, pero hay poca seriedad por parte del ejecutivo municipal. En ningún momento hemos consensuado con el bloque oficialista la posibilidad de tener otro tipo de dialogo o conexión que no sea mediante las notas presentadas» apuntó.

Por el oficialismo, fue el concejal Berdiñas que respondió detalladamente a Villegas: «no comparto lo manifestado por Villegas, son horas complicadas que estamos atravesando todos, que obligan a apoyar a nuestro presidente, a nuestro gobernador y a nuestro intendente. Me parece que Villegas se pone a observar la hora citada, cuando se ha trabajado a contrarreloj para llegar a esta sesión, y si nos ponemos a discutir el horario cuando tenemos numerosos casos de dengue, me parece una pavada» dijo.

«Estamos en una sesión extraordinaria, que sale de lo normal y en este caso puntual venimos a tratar un tema que es urgente, solicitado por el bloque de Juntos por el Cambio, no estamos para discutir un horario, estamos para proponer soluciones a la situación sanitaria de la ciudad» insistió Berdiñas e invitó a Villegas y al bloque TODOS, que tomen una posición constructiva en esto, «cuestiona que no lo convocamos, pero ellos han presentados numerosas notas sin consultar al bloque oficialista. Acá hay que adoptar conductas de mayor humildad y empatía entre nosotros. No entremos a cuestionar cosas que no hacen a la cuestión de fondo que realmente preocupa a la sociedad» expresó.

Por su parte, la viceintendenta Sandra Facello, mostró un perfil mas conciliador y explicó que las desprolijidades apuntadas por Villegas corresponden a las sesiones ordinarias y no a las extraordinarias. «Si hubo desprolijidades me hago cargo, pero no las hubo, acordamos que nos íbamos a comunicar por whatsapp» señaló.