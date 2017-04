Crece la incertidumbre en la búsqueda de Micaela García

Se la busca por todos los medios. En las redes sociales se replica su foto, a la espera de que prontamente aparezca sana y salva. Es Micaela García, la joven de 21 años desaparecida en Gualeguay, a la salida del boliche bailable, el sábado a la madrugada.



Micaela García mide 1,63 metros, es de contextura física media y morocha. Vestía al momento de ausentarse, remera blanca y un short de animal print.

Una amiga de Micaela publicó una emotiva carta en Facebook, donde exhibe “preocupaciones de los jóvenes”, pero exacerbada por la incesante búsqueda de Micaela.

Giuliana escribe en un fragmento de su reflexión: “(?) Si me voy de mi casa no sé si voy a regresar o no, porque no sé si no hay un loco suelto que me secuestre por el sólo hecho de tener ganas de hacerlo, o que me viole o me mate porque soy mujer. Y que, COMO SIEMPRE, la culpable sea yo. Pasan cosas terribles y una cree que no le va a pasar nunca, que sólo ve estas cosas por la tele, y lamentablemente no es así, te puede pasar a vos, a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga, a tu vecina, etc. Todas las mujeres estamos expuestas a todo!”.

La chica agrega además, con mucha impotencia: “Esto no puede ser, loco! Basta, tenemos que vivir tranquilas! Hago este p… descargo para que se entienda lo que vivimos día a día. Para que se entienda que ese: “Avisame cuando llegues” que nos escribimos entre nosotras es porque de verdad, no sabemos si la otra llegó bien, si llegó VIVA… Y también para que nosotras mismas tengamos precaución, que nos cuidemos entre nosotras, no salgamos solas, no confiemos en quien no conocemos… Es triste pero es la realidad que nos toca vivir. Es desesperante…”.

Asimismo Giuliana, amiga de la joven que es intensamente buscada por estas horas, confía; “Estoy triste, angustiada y tengo esperanzas aún… No dejo de pensar en vos Mica, todo el tiempo… Sólo espero que aparezcas, negra… Te queremos viva”.