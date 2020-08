Cristina Castro: «Nunca más Facundos, ni chicos desaparecidos, ahorcados en comisarías»

Castro y los letrados calificaron como positiva la reunión con Alberto Fernández, de la que también participó la ministra Frederic, y reiteraron sus denuncias sobre las irregularidades del caso.

«Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme. El señor Presidente ha sido muy amable y muy sincero, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de exigir respuestas». Más de dos horas estuvo Cristina Castro, la madre de Facundo, en la residencia de Olivos con Alberto Fernández. Por iniciativa del propio Presidente tuvieron primero una reunión privada, y luego al encuentro se sumaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. «El Presidente se ha comprometido desde lo institucional en la búsqueda de la verdad, ha puesto a disposición todas las garantías que nuestra querella pidió para que la investigación se de en un marco de transparencia, independencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento que representan los mecanismos que dispuso, acordes a los imperativos que se piden al Estado argentino en esta causa a nivel internacional, y que para nosotros son esenciales para llegar a la verdad», sintetizó Peretto durante la conferencia de prensa posterior, organizada por Amnistía Internacional Argentina.

«Fue una buena reunión de trabajo, hablamos muchas cosas en blanco y en limpio», describió Cristina. Respecto de la autopsia que se realizará este martes a partir de las 9 en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Peretto anticipó que para la aplicación del protocolo de Minnesota –utilizado en los casos de las muertes en custodia de fuerzas policiales o de seguridad–, entregaron a su perito forense Virginia Creimer todos los cuerpos de la causa que dan contexto a los hechos.

En el lugar –ubicado dentro del predio de la ex Esma– hay una sala para los familiares, donde esperará la madre de Facundo y donde seguramente se cruzará con la jueza de la causa, María Gabriela Marrón. El material genético será extraído de los restos óseos que aparecieron en el canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo hace ocho días, e irá a la sede cordobesa del EAAF, donde ya están los datos de los padres del joven. Los abogados estimaron que el 5 de septiembre se podría saber la identidad del cuerpo.

«Sin palabras», dijo Cristina cuando le preguntaron su opinión sobre el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a quien recusaron dos veces. «El Poder Judicial es desastrozo, miran para otro lado por amiguismo con la policía, dejan hacer», acotó. «Más allá de lo que diga la señora jueza, no hay mejor defensor de la policía bonaerense que el fiscal Martínez, evaluaremos los pasos a seguir con todos los elementos irregulares que estamos recogiendo sobre la policía descontrolada en medio de la pandemia, y lo vamos a denunciar también penalmente», dijo Peretto.

«El fiscal no fue a ningún procedimiento, no dialoga ni respeta a la víctima, no avisa cuando pide detenciones, no participó de las testimoniales, el Estado debe cambiar esta situación, la Procuración de la Nación debe escuchar a Cristina para terminar con este funcionario nefasto que no quiere llegar a la verdad», acusó el letrado de la querella particular.

En ese momento tomó la palabra Aparicio para recordar que «no es la primera vez que suceden casos así, Katherine Moscoso estuvo desaparecida una semana en un caso donde está implicado el poder político de Monte Hermoso, fueron 300 policías a ayudar a los políticos y a los narcos a desviar la investigación, amenazaron a testigos, incendiaron medio pueblo, y culparon a una amiga discapacitada. Tardamos cuatro años en poder ver la causa y lo logramos porque el tío se vino caminando hasta la Rosada». A criterio del abogado, «el poder judicial bonaerense, la fiscalía de Bahía Blanca y algunos comisarios están corrompidos hasta la médula, así en algún momento la policía ayuda a los políticos con sus crímenes y ahora se dió una devolución de favores».

Testigo con custodia

Peretto ponderó la intervención de la querella de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presentó un habeas corpus preventivo para la protección de Marcelo González, el hermano de la ex novia de Facundo, quien denunció haber sido torturado por policías bonaerenses para inculparse, y luego fue hostigado y perseguido. «La jueza proveyó custodia, reconoció las circunstancias intimidatorias que está sufriendo esta persona, que tuvo que dejar su casa, su trabajo y su familia para irse a un lugar seguro, porque está siendo víctima de acoso policial», dijo el letrado. En su visión, este episodio «pone en evidencia la desesperación de la Bonaerense para inculpar a alguien y hacerlo partícipe de manera forzada, un hecho que gracias a Dios pudo salir a la luz».

Una sola zapatilla

La foto que muestra a Facundo al lado de un patrullero en Mayor Buratovich a las 10 hs. del 30 de abril «confirma que fue un procedimiento apartado del protocolo presidencial sobre la cuarentena. Es simbólica de la violencia comprobada en el expediente, y será sometida a nuevo peritaje para observar lo que nos planteó Cristina, ciertos signos de violencia en su ropa», dijeron los abogados Peretto y Aparicio.

La mamá de Facundo sostuvo que allí puede verse que le falta la zapatilla izquierda, que está esposado y que sus ropas indican que fue revolcado. «A Cristina le dijeron que no existía esta imagen y apareció en (el medio local) La Brújula con el objetivo de confundir, para que se piense que esa fue la última vez que se vio a Facundo con vida, y en realidad es la última foto de Facundo, sabemos que fue visto cinco horas y media después a cinco kilómetros de ese lugar», destacó Aparicio.

La Bonaerense

«El gobernador me ha llamado varias veces, me gustaría hablar con él, creo que su ministro (de Seguridad) está tratando de ensuciarlo poniendo en su boca cosas que nunca dijo. Axel Kicillof debería abrir los ojos para fijarse lo que está diciendo», dijo Cristina Castro sobre el mandatario bonaerense. En ese momento una periodista quiso saber cuál habría sido el móvil para desaparecer a Facundo. «Lo reconoció el propio Sergio Berni cuando admitió que esto sucedió en el peor momento de la pandemia y cuando mayores potestades se dieron a la policía. Hay que hacerse cargo de esa situación de descontrol de uniformados en territorio bonaerense. En ese contexto a Facundo justo le tocaron los policías más piolas, que no le tocaron un pelo, se ofrecían llevarlo en su vehículo particular y lo dejaron seguir viaje», contestó Peretto con ironía. «No cabe duda que es un caso de violencia institucional, hubo un incremento en cada contacto policial que Facundo tuvo ese día para forzar su retorno a Luro, y de alguna manera se salió de las manos, la desaparición vino a ocular ese hecho», aseguró.

En relación a las pruebas contra los policías, Aparicio expresó que «hay pericias técnicas sobre los teléfonos que no están completas, no estamos conformes con lo realizado por la Policía Federal, siguiendo con los lineamientos de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional) creemos que hay que hacer un peritaje integral. Hay mensajes borrados, una aplicación de WhatsApp desinstalada, aún así evidencian contradicciones en un contexto más amplio que es el protocolo de encubrimiento totalmente acreditado en el expediente en base a pruebas testimoniales y objetivas».

El abogado manifestó que tomaron conocimiento de «una especie de carta blanca que tenía la policía para comunicar o no a la jueza federal si detenían o no a tal o cual persona, tenemos pruebas de que esto fue delegado en la policía bonaerense por una cuestión de comodidad de trabajo». El letrado, que intervino en el caso por la desaparición de Daniel Solano, dijo que «aún si le creyéramos a los policías, es irregular que lo hayan dejado seguir, que lo hayan levantado haciendo dedo, que lo lleven a Origone y que desde Médanos les digan que lo dejen seguir». Por otro lado, «los teléfonos fueron secuestrados cuando vino el ministro Berni a Bahía Blanca, aunque él dice que los entregaron voluntariamente».

Tres testigos, tres pescadores

«Queremos aclarar que la denuncia fue presentada por Cristina por desaparición forzada, la fiscalía estuvo de acuerdo, la jueza Calcinelli entendió que los testimonios de personas que decían que Facundo había sido subido a un móvil policial entre las 3 y media y cuatro de la tarde, situación todavía negada por la policía de la provincia de Buenos Aires y por el ministro de Seguridad, abrían la vía del fuero federal», apuntó Aparicio.

«Lo que no queda claro es por qué el señor Berni dice lo que dice e involucra al gobernador», agregó, en referencia a los dichos del funcionario sobre la presunta intervención de Kicillof en el pase al fuero federal. Sobre los inicios del caso, Aparicio enfatizó que los testigos llamaron a la comisaría el 19 de junio y les dijeron que el chico estaba con la novia en Bahía Blanca, de modo que ellos se comunicaron con Cristina, y de ahí en más fueron a declarar ante fiscalía federal.

«Quiero explicar a todo el mundo que esos testigos sí pasaron ese día por la ruta, así consta en el informe de tránsito que los toma volviendo desde Bahía Blanca, pero aportaron desde la municipalidad de Villarino un segundo informe trucho donde no están. Por eso denunciamos al intendente, porque así dieron pie a las declaraciones del periodista Sasso que repite el señor Berni para invalidar a nuestros testigos», indicó el letrado.

Consultados sobre los pescadores que dieron aviso del hallazgo del cuerpo esqueletizado en Villarino Viejo, Peretto respondió que «es una situación que aún no ha quedado aclarada en el marco de la causa, hay un pescador que, muy atemorizado, acudió a la Policía Federal, pero de manera informal tomamos conocimiento de otros dos pescadores que podrían haber visto el cuerpo y acudieron a una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Va de la mano del testigo que apareció de manera voluntaria ante esta querella y pide garantías para testimoniar, algo que este fiscal que interviene no puede dar».

Se refirió así al trabajador del Puerto de Ingeniero White que el 11 de agosto al anochecer vio luces en el lugar donde cuatro días más tarde avistaron los restos óseos que podrían ser de Facundo. «En la costa de Cola de Ballena fue algo muy llamativo, es un lugar hostil, en invierno, de noche y en cuarentena», describió.

El accidente

«No hay ningún elemento de prueba en la causa para sostener lo que dice el ministerio de Seguridad bonaerense sobre un posible accidente de Facundo. El único ánimo que tiene esa hipótesis es tratar de derrumbar la hipótesis mayoritaria, en palabras del juzgado que ha definido el fuero, es la única sustentable en prueba hasta la fecha, pero hacen muchísimos esfuerzos para ubicar esa idea del accidente», contestó Peretto sobre el enfoque que también suscribe la fiscalía de Martínez.

«En cambio, sí hay muchas evidencias de quienes operan para que esto se archive como un accidente, los teléfonos y los silencios hablan más que las palabras, no los van a dejar dormir. Las actitudes que tomaron, la sandía en el calabozo de Origone, las ubicaciones de los patrulleros, la falta de registro de las comunicaciones de Motorola que milagrosamente se han borrado, las contradicciones del personal policial, los testigos falaces que trataron de desviar la investigación hacia Bahía Blanca, y la aparición dudosa de un cuerpo como una herramienta desesperada para fortalecer esa hipótesis que se cae por falta de pruebas», enumeró. Para su colega, «el plan de encubrimiento se hizo de manera torpe, porque el esqueleto descarnado estaba al lado de una huella de 4×4, con una zapatilla nueva que dudamos si fue una torpeza más o un mensaje que nos interpela a todos«.

Con ayuda de un mapa, Aparicio mostró durante la conferencia de prensa virtual la distancia entre el sitio donde apareció el cuerpo y el lugar del presunto accidente, en las vías que corren paralelas a la ruta 3 en casi todo su trayecto. «Son cuatro horas caminando, es imposible que desde Origone haya aparecido esa zapatilla intacta en el cangrejal. Hay testigos que dijeron que vieron a Facundo tirado en la ruta nacional, el fiscal no hace el peritaje del hallazgo de la sandía y está buscando peritos que le digan que los perros no sirven. Les falta decir que la puso Cristina, pero lo dice el periodista Sasso», dijo con su habitual tono vehemente.

«La testigo H (N.d.R en el expediente E.R) es una parte del plan de encubrimiento, fue utilizada para tratar de desviar la investigación. No puede precisar que haya sido Facundo, ni que haya sido el 30, habla de fines de abril, no queda claro dónde dice que lo levanta. Creemos que fue colocada otra persona que no es Facundo para desvirtuar el caso y sostener la coartada que repite Berni», dijo Peretto.

«La policía bonaerense estaba desafectada desde el 6 de junio, pero aún así esta persona ingresa al expediente porque dos policías bonaerenses hacen un informe sobre ella, casualmente son (Gabriel) Sosa, el de la foto, y (Siomara) Flores, la que dice que lo levanta en la ruta, es decir la metieron por la ventana, y el policía federal que recibió el dato dijo que no tenía ni idea quiénes eran Sosa y Flores, que él sólo buscaba gente», graficó Aparicio.

Suicidados en comisarías

Sin perder la calma, la madre de Facundo escuchó que le preguntaban sobre los dichos de Sergio Berni, quien declaró que la causa por desaparición forzada de su hijo era «un gran show para imputar gente inocente». «Así como me trata a mí, está tratando a cientos de padres cuyos hijos ingresaron a una comisaría y aparecieron suicidados por la policía. Son muchísimos los casos. El hace show en lugar de hablar con las familias», contestó.

«Me tocaron un hijo y me di cuenta de cuántos chicos desaparecidos hay. El señor Berni está enojado en su rol masculino de que alguien como yo le haga frente. No tenemos que tener miedo, esto no tendría que haber pasado, no debe pasar nunca más. Un hijo es el alma de las mamás, hay que escuchar a las mamás de los desaparecidos, de los pibes que aparecen suicidados en las comisarías. Nuestros hijos tienen que poder circular, tiene que haber un cambio. Nunca más Facundos, ni chicos ahorcados, desaparecidos, suicidados en comisarías. El nunca más tiene que ser realmente nunca más», cerró Cristina.