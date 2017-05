Denuncian irregularidades en el volcadero municipal

A través de una publicación en Facebook, el ciudadano Gerardo Schneider, expresó su malestar por la situación que se ha vuelto cotidiana en el volcadero municipal. Mostró su molestia y mencionó “marketing de gestión engañoso”

“Sigue la quema en el volcadero municipal de Nogoyá, con la novedad que ahora están arrojando residuos en una calle pública por falta de espacio en el predio.

Dónde supuestamente se está construyendo un galpón para reciclaje, sólo lo hay residuos y algunos postes para alambrado, sin alambre. Personal presente en el lugar dice que cuando llaman al municipio, generalmente no les mandan agua ni la retroexcavadora necesaria para poder apagar los plásticos que quedan encendidos bajo la superficie, y que las topadoras existentes operan sólo superficialmente y no sirven para tal fin. Que la maquina verde para hacer caminos quedo hace meses tirada en la calle y no la usaron más.



Estas manifestaciones del personal pueden ser ciertas o no, lo que no debemos tolerar es que los funcionarios nos mientan en la cara o mediante un márketing de gestión engañoso. A eso ya lo vivimos, y una mayoría votó un cambio” menciona Gerardo Schneider en su publicada.