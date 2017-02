El diputado Fuad Sosa se negó a que jóvenes pinten un jardín maternal

Mediante un comunicado, los jóvenes de la Agrupación 27 de Oktubre lamentaron suspender la actividad por la negación del diputado provincial (UCR) Fuad Sosa, fundamentando (según el comunicado) que los jóvenes no pertenecen al mismo partido político que él.

“Lamentamos emitir el presente comunicado para dar la explicación por la cual nuestra Agrupación no pudo realizar la jornada solidaria denominada La Patria es el otro. El Barrio es el otro en la cual, junto a un grupo de vecinos del barrio sur, íbamos a pintar el jardín Los Gurises” comienza el comunicado enviado a última hora del viernes.

Desde la agrupación mencionan que realizaron las consultas correspondientes y de haber organizado toda la actividad; con todo el movimiento que ello implica, “se nos comunica que no iba a ser posible llevar a cabo la jornada ya que el diputado provincial y Vicepresidente 1° de la UCR de Entre Ríos, el Sr. Fuad Sosa, en su carácter de Presidente de la Comisión del jardín maternal, se negó a que la jornada solidaria se realice. ¿El motivo? Que nuestra agrupación es de un color político diferente al espacio que él representa” indican.

La actitud tomada por este representante del pueblo entrerriano, en palabras del doctor Raúl Alfonsín “no se consustancia, con la democracia” pareciendo más una actitud digna de un pasado oscuro y revanchista de nuestra historia.



Como representantes de una nueva generación política, vemos con gran preocupación estas prácticas antidemocráticas. Creemos que para poder construir una sociedad mejor, debemos construir puentes, hacer caminos, discutir ideas –para ver distintos puntos de vista- entre visiones diferentes, y no romper y destruir aquello que no nos gusta.



Queremos expresar nuestra gran tristeza al no poder ayudar a los gurises y al barrio en general, pero además, queremos dejarle en claro tanto a Fuad Sosa como a cualquiera que se atreva a tomar este tipo de medidas antidemocráticas, que nosotros seguiremos construyendo un proyecto político integrador para nuestra querida Nogoyá.



Firma el comunicado: Agrupación 27 de Oktubre