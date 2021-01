El COES Gualeguaychú le solicitará a Bordet reducir la cantidad de personas en reuniones sociales

La ocupación de camas de terapia intensiva es del 77 por ciento y ante esta situación, las autoridades debieron tomar la determinación de derivar un paciente al hospital de Gualeguay. Actualmente, en el departamento Gualeguaychú hay 2468 personas cumpliendo aislamiento preventivo y obligatorio.

En el salón del Centro de Convenciones se desarrolló este martes una nueva reunión del COES, en el que se analizaron las medidas dispuestas los últimos días, la situación sanitaria actual, y la posibilidad de tomar nuevas medidas.

En ese sentido, desde el COES definieron solicitar y recomendar al gobernador Gustavo Bordet como autoridad competente para así realizarlo, la reducción de las reuniones sociales de 20 a 10 personas, tanto en ámbitos privados como públicos.

En representación de la Municipalidad, estuvieron presentes la viceintendenta Lorena Arrozogaray, la secretaria de Gobierno Delfina Herlax, y el director de Legal y Técnica, Martín Britos.

Capacidad del sistema sanitario

La ocupación en unidades de terapia intensiva es del 77%, en internación moderada es del 64%, y en internación leve (Sala E) es del 24%. El lunes por la noche, las autoridades del hospital tomaron la decisión de trasladar a un paciente al hospital San Antonio, de Gualeguay, donde hay 11 camas de terapia intensiva, de las cuales 6 están ocupadas.

En ese sentido, el director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Eduardo Elías, explicó que se traslada a pacientes cuyo cuadro médico así lo permite, personas que están en condiciones de ser trasladadas, para que no se sature el sistema de salud y de ese modo dejar camas disponibles “por si ocurre un accidente o alguien sufre un infarto agudo, o si un paciente con covid presenta insuficiencia respiratoria severa y no es trasladable. La idea es que siempre queden camas para esos casos”. “Estamos casi sin camas en Gualeguaychú pero nos quedan algunas para esos otros casos en los cuales las personas no tienen alternativas de traslado”, puntualizó Elías.

Por su parte, el director adjunto del hospital San Antonio, de Gualeguay, Gonzalo Jáuregui, informó que la ciudad va camino hacia otro pico como el de fines de octubre, ya que los casos de covid positivos son, en promedio, de 20 por día, en su mayoría adultos jóvenes. “Se empezó a complicar de nuevo, aumentó la ocupación en terapia y nos están faltando médicos clínicos y terapistas. Además, acá no hay sistema de residencia”, detalló.

En Gualeguay no hay clínicas privadas que cuenten con unidades de terapia intensiva; las únicas camas disponibles para ese tipo de cuidados con las 11 del hospital San Antonio, de las cuales 6 ya están ocupadas.

En Gualeguaychú, las personas que se encuentran cumpliendo aislamiento preventivo y obligatorio son 2468.

Este martes, el Nodo epidemiológico del Hospital Centenario reportó 71 nuevos contagios de Covid-19 en la ciudad de Gualeguaychú, de los cuales 57 fueron confirmados por nexo epidemiológico y 14 por hisopado positivo. No se descartaron muestras.

Además, se detectaron 5 casos positivos en Pueblo Belgrano y 1 en Urdinarrain.

De los 4831 contagiados desde el inicio de la pandemia en el departamento, 3519 ya se recuperaron, 1235 continúan cursando la enfermedad y 75 fallecieron.

Hay 203 casos en estudio en el departamento y el tiempo de duplicación de casos es de 33 días.