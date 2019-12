El técnico de Cultural Aranguren cuestionó el arbitraje de la UDL

Foto: Gustavo Pusineri

Matías Perez, técnico de Cultural Aranguren, confirmó que evalúa no seguir dirigiendo al equipo y cuestionó el arbitraje de la Unión Deportiva de Ligas.

«Creo que jugamos bien, no se nos dio son cosas del fútbol, soy un fiel defensor de esta liga y digo que cada día está más linda pero creo que hay que ver quiénes son los hombres de color que dirigen la final (haciendo referencia al arbitraje), no me quejo porque podemos ganar o perder, fuimos los justo perdedores jugando bien» señaló a LT 39.

«Hay cosas que corregir en la liga, todo el campeonato estuvieron en contra de Aranguren y yo creo que tiene que apoyar a todos por igual, la liga es muy competitiva pero así no se puede tienen que cambiar todos los árbitros y todas las cosas que pasan acá, me voy con mucha bronca» remarcó.