En 2019 se incrementarán 70 por ciento las partidas destinadas a desarrollo social

“El presupuesto que se remitió a la Legislatura y que fue aprobado por unanimidad contempla un 70 por ciento de aumento en la inversión social, con lo cual estos programas van a seguir incrementándose en el futuro para darle la posibilidad a muchas otras familias que quieran incorporarse”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet al entregar herramientas y aportes a emprendedores por un total de 1,9 millones de pesos.

El gobierno entregó herramientas y aportes en el marco de los programas Incorporación de Tecnología, Crédito Joven, Microcréditos y Fortalecimiento a Municipios en estrategias de Economía Social, por un monto total de inversión de 1.921.537 pesos por parte del gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social.

En ese marco, Bordet informó que “llevamos invertidos en tres años 210 millones de pesos en este tipo de programas” y precisó que “el hecho de entender la inversión social como política de Estado, como políticas universales, terminar con la focalización de la política y la asignación de estas políticas que terminan asignándose de acuerdo a un criterio muy personalizado, tiene que terminarse”.

Y valoró que “las políticas sociales tienen que ser universales, donde existe un derecho tiene que haber una solución para las personas que requieren de estas políticas sociales, en este camino estamos trabajando para poder seguir generando desarrollo y progreso a miles de emprendedores en la provincia y cuenten con nuestro apoyo”.

Renovar el compromiso

Durante el acto desarrollado este martes en Paraná, el gobernador Bordet se dirigió en primer lugar a los emprendedores, y aseguró que “estar aquí casi terminando el año representa renovar este compromiso que asumimos cuando comenzamos la gestión, de poder generar a través de la economía social la posibilidad de generación de empleo, desarrollo y progreso de múltiples familias de la provincia”.

Afirmó que “para mí es una de las cosas más gratificantes que me toca en la gestión de llegar a una determinada ciudad y encontrarme con alguien que me dice que está dentro de este programa y que me invita a ver su emprendimiento”.

“La economía social que a veces es soslayada o dejada de lado porque lo que importa es la macroeconomía, que son las grandes variables económicas que son las que definen el rumbo económico de un país, o una provincia, hacen que se minimice o no se tome en cuenta a la economía social. Pero la economía social es la economía real, la de todos los días la que viven y sienten las familias”, continuó.

En ese sentido, valoró que “hay algo importante que pudimos internalizar cuando lanzamos estos programas que no era solamente el aporte para la compra de bienes de capital, sino también generar el conocimiento. Hoy el mundo moderno basa su principal capital en el conocimiento, sin conocimiento podemos generar desarrollo y por eso es que con Uader se dictaron estos cursos”. Allí destacó que “fueron intensos, hubo capacitación y cuando uno ve también que la economía social toma el asociativismo, toma el cooperativismo, pone en superficie los valores solidarios, que es algo que destacar muy importante sobre todo en épocas cuando estas variables macroeconómicas hacen que se exalte lo individual, el individualismo es lo que predomina en la economía”. En ese sentido, resaltó que “mucha gente todavía y yo también, seguimos creyendo que a través de la economía social los valores de la solidaridad se tienen que multiplicar”.

Luego trajo a colación el “entusiasmo” presente en la distintas ferias a lo largo de la provincia donde se exponen los emprendimientos que surgen de la mano de estos programas, “por eso quería estar presente cerrando el año para agradecerles es haber compartido todas las vicisitudes y también renovar este compromiso a futuro, es una política pública que tiene que trascender gestiones”.

Durante el acto, el gobernador Bordet, estuvo junto a su esposa, Mariel Ávila; y lo acompañaron la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; el titular del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy; el secretario de Juventud, Nicolás Mathieu; el senador provincial Ángel Giano; el diputado provincial, Gustavo Osuna.

Incentivar el desarrollo integral de las personas

Al hacer uso de la palabra la titular de la cartera social Laura Stratta afirmó: “Con esta entrega de aportes estamos ratificando un compromiso y una decisión política que es la de fortalecer la economía social a través de diferentes estrategias y programas, los que nos permitieron en estos tres años de gestión llegar a cerca de 20.000 emprendedores de todos los rincones de la provincia, con una inversión mayor a 210 millones de pesos. Esto se debe a que el gobernador Gustavo Bordet priorizó en la agenda del gobierno el desarrollo social, y también porque nos pidió que además de generar respuestas a las necesidades básicas de los sectores vulnerables podamos diseñar políticas que incentiven el desarrollo integral de las personas”.

“Hoy estamos entregando aportes a municipios para fortalecer la capacitación y comercialización; Crédito Joven para que quienes se inician en el mundo del trabajo tengan oportunidades de hacerse caminos; también a instituciones intermedias que trabajan con emprendedores; además otorgamos microcréditos porque creemos en un Estado que debe generar las condiciones reales y efectivas de acceso al crédito”, detalló la ministra Stratta.

Para finalizar señaló: “Durante el tiempo que llevamos de gestión trabajamos fuertemente para mejorar los espacios de comercialización, como nos ha pedido el gobernador, para que los emprendedores puedan visibilizar y vender sus productos. Y en ese sentido ponemos en valor la marca colectiva de nuestra provincia, Manos Entrerrianas, con la que ya trabajan 200 emprendedores a quienes acompañamos para que puedan mejorar sus proyectos”.

Las entregas

El gobierno entregó créditos a jóvenes profesionales en el marco del Programa Crédito Joven que impulsa el gobierno entrerriano, a través del Ministerio de Desarrollo Social, por un monto total de inversión de 137 mil pesos.

Por otro lado, aportes en el marco del programa Microcréditos por un monto total de 24 mil pesos. A través de este programa se entregan préstamos con garantía solidaria a los trabajadores que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de servicios, a fin de adquirir insumos y maquinaria para hacer crecer su actividad.

Luego, se entregaron los certificados en el marco del Programa Incorporación de Tecnología, por un monto total de 653.647,84 pesos.

Más adelante, se entregaron aportes destinados a municipios de la provincia, por un monto de inversión por parte del Estado entrerriano de 1.106.889,86 pesos.