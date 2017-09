Escobar Gaviria no se presentó a declarar por la nueva denuncia de abuso

El cura Juan Diego Escobar Gaviria estaba citado para este miércoles en la Fiscalía local para responder en el marco del nuevo proceso en su contra por supuesta Corrupción de un menor de edad mientras fue párroco de Lucas González.

El sacerdote “sanador” no se presentó a la cita pero comunicó que volvió a designar como defensores técnicos a Milton Urrutia y Juan Pablo Temón. Ahora, ambos abogados deberán comunicar su aceptación o no del caso. La audiencia de este miércoles fue postergada hasta el 3 de octubre, cuando el acusado deberá presentarse con una defensa para someterse a indagatoria.

El fiscal Federico Uriburu, confirmó que “la citación era para las 9 pero debe designar abogado defensor porque para comparecer a la audiencia fijada no puede hacerlo sin defensor, y es un trámite nuevo. Hasta ahora no se recibió confirmación de abogado designado y hemos omitido hacer el traslado, para no trasladar en vano al condenado a la sede de Tribunales”, explicó.

Aclaró que “se inició un trámite a los fines de que el imputado designe abogado defensor, que lo puede hacer en la Unidad Penal, y una vez que haya hecho ese trámite se solicitará el traslado para no efectuar un traslado en vano de una persona detenida y con los riesgos que eso implica”.

Agregó que “hasta el momento nos e recibió una designación de parte del imputado de abogado defensor lo que no quita que no se pueda proseguir ?hoy u otro día- con la declaración de imputado porque en caso de que no designe abogado se le designa un defensor oficial”.

Especificó que “hoy no se pidió el traslado hasta que no diga qué abogado pretende que lo defienda o bien que no diga nada” y “en caso de que nos llegue fehacientemente una confirmación desde la Unidad Penal de Victoria, ahí se procederá a solicitar el traslado para la indagatoria, ya sea hoy o los primeros días de octubre, ya que coincide con unos días de licencia mía”.

Respecto de la notificación al imputado, aseveró que “la situación de Escobar Gaviria ahora es distinta porque no se lo notifica a él sino al Servicio Penitenciario para que haga el traslado. Ya no es una persona en libertad que hay que notificarla con tiempo para que pueda organizarse y llegar a Tribunales, y con el Servicio Penitenciario son trámites que en 24 horas se realizan”.

En este caso, indicó que “el lunes se cursó el aviso pero la demora está en recibir la información de parte del cura de qué abogado pretende que lo defienda y hasta el momento no ha llegado esa información a la Fiscalía”.

