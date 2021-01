Esteban Sartore estuvo en Nogoyá y pasó por el Hospital San Blas

El médico gerontólogo y funcionario del Ministerio Provincial de Salud a cargo del Programas de Adultos mayores, visitó la ciudad de Nogoyá a fin de evaluar la situación actual de las residencias para adultos en época de Pandemia. En su paso por el hospital se reunió con el director Javier Ascúa y Luciano Juárez.

En su visita afirmó que se están trabajando fuertemente en la realidad de las residencias de personas de la tercera edad y de los geriátricos en la ciudad. “Actualmente en Nogoyá hay seis lugares trabajando con adultos y unas 170 personas están ligadas a estos, entre residentes y personal de trabajo. Por ello en esta primera visita, estamos abocados a colaborar para que sigan trabajando, pero con los cuidados a una Pandemia”.

Sobre su recorrida comentó que “esta visita se viene realizando desde el Ministerio Provincial de Salud, de la Unidad Ministerial de Políticas y Programas de Adultos mayores y nos reunimos con el director del Hospital San Blas y el doctor Luciano Juárez. Este recorrido nos permite trabajar en territorio, abordar las patologías de Covid 19, ya que sabemos que en Nogoyá hubo algunos casos en residencias geriátricas”. “Esto nos permite llevar un relevamiento de adultos mayores que hay en las diferentes instituciones, ver la manera en que vienen trabajando articuladamente con la parte pública como privada, dando contención como internación a cada uno de los adultos mayores que han sufrido esta patología y reactivar, además, lo que está bajo la órbita de la Unidad ministerial que es la habilitación de las residencias geriátricas.

LA CIUDAD

“En Nogoyá hay seis residencias y por lo que hemos podido ver todas están registradas en la Municipalidad, nos han elevado un informe que hemos solicitado y en este momento hay 170 adultos mayores junto con el personal que asisten a estos. En estos momentos se encuentran bajo el control y seguimiento del equipamiento técnico, para que se ponga en valor la regularización y tengan la habilitación provincial dichas instituciones. Actualmente todos los adultos residentes se encuentran en buen estado de salud”.

Más adelante destacó que “este no es el momento de clausurar una institución, sino todo lo contrario, hay que trabajar en equipo para poder llevar adelante esta pandemia, hay instituciones que no están habilitadas, pero desde Paraná me informaron que llegó una carpeta para la Habilitación”, finalizó.

Esteban Sartore es un médico gerontólogo que cuenta con una formación multidisciplinar que le permite evaluar y trabajar temas relacionados con el envejecimiento desde un punto de vista médico y científico a fin de acompañar este proceso de la vida.