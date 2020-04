Evitar aguas estancadas es clave para eliminar la larva de Aedes Aegypti

Desde la Dirección de Epidemiología de la provincia de Entre Ríos brindaron explicaciones acerca de como combatir el mosquito Aedes Aegypti transmisor del virus del dengue.

Desde el organismo propusieron que en esta cuarentena las familias realicen las limpiezas de sus hogares, “dar vuelta los recipientes que pueden acumular aguas de lluvias, o mejor si esos recipientes se pueden eliminar, no es solo cortar el pasto, lo primordial es revisar los recipientes” señaló el funcionario Gerónimo Garcilazo en FM del Éxodo.

“Con la fumigación no solucionamos todo el problema, porque no tiene poder residual. Las fumigaciones solo matan al mosquito adulto, lamentablemente no mata a la larva que está en el agua estancada, es decir que el mosquito puede seguir reproduciéndose aunque se fumigue toda la ciudad. Además de la fumigación es importante la descacharrización, dar vuelta los recipientes que pueden acumular agua y mantener limpios los patios y terrenos”.