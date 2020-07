Facundo Castro: el Presidente se comunicó con la madre del joven desaparecido

Alberto Fernández se puso a disposición de Cristina Castro. Kicillof también se comunicó en varias oportunidades. Los abogados de la familia detallaron las maniobras del encubrimiento policial.

El presidente Alberto Fernández se comunicó con la madre de Facundo Castro, el joven de 22 años que no aparece desde el 30 de abril, y le dijo que lo llamara «por cualquier cosa que quisiera pedirle«, según confirmaron los abogados de la familia Leandro Aparicio y Luciano Peretto. El sábado, desde la quinta de Olivos, el Presidente se puso «a disposición» y le prometió que “si se llega a advertir la responsabilidad del Estado en el hecho”, desde su Presidencia serán “severos con eso”. Desde el gobierno provincial de Axel Kicillof, sus voceros dijeron que «está la provincia entera a disposición de la justicia, necesitamos una actuación rápida y precisa, y no se va a encubrir a nadie», como ya había dicho el mandatario. Kicillof también se comunicó en varias oportunidades con Cristina Castro.

Mientras tanto, dentro del cúmulo de maniobras denunciadas este lunes por la querella particular consta que los hermanos de la exnovia de Facundo fueron llevados a la comisaría de Mayor Buratovich sin orden judicial y fueron amenazados. Además, del expediente provincial surge –a fojas 132 a 157 entre todos los registros de la cámaras del puesto fitosanitario de todos los vehículos que pasaron el día que Facundo Castro desapareció– que no pasó por ahí la persona que dice que cree haberlo llevado, algo que sucedió tres días antes. El letrado anticipó que hoy se terminaría de desmentir la versión de testigos que fueron «inducidos».

«Nadie llevó a Facundo a Bahía»

Los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio determinaron en su denuncia que la primera etapa del encubrimiento del caso se produjo el mismo día que desapareció Facundo. «El 30 de abril de manera deliberada se envía un mensaje desde el teléfono de Facundo, que nunca utilizaba SMS, y le escribe a un amigo al que siempre llamaba como ‘Chanchi’ pero en ese mensaje le dice ‘amigo’, además de decir que se le estaba por terminar la batería del teléfono cuando él decía tubo para referirse al celular», indicó Aparicio. La segunda sucede los primeros días de junio cuando uno de sus amigos va a hacer la denuncia, no se la toman, y finalmente la escriben en un papel de rotisería, al tiempo que le dicen que tenga paciencia que ya va a aparecer», agregó.

A criterio de los letrados, la tercera fase comienza el 15 de junio, cuando los policías bonaerenses entran sin orden de allanamiento a casas de hermanos de la exnovia de Facundo. «A uno de ellos lo llevan hasta la comisaría de Buratovich, lo hacen esperar una hora, luego lo pasan a una habitación y entre cuatro policías lo amenazan y después que declara lo siguen vigilando hasta el día de hoy», denunció el abogado al referirse a la llamada pista Bahía Blanca, según la cual el joven habría sido víctima de la exnovia y su entorno, difundida el día que el ministro Sergio Berni le dijo a la madre que Facundo estaba con vida e iba a aparecer.

La madre de Facundo contó que el ministro Sergio Berni se retiró del lugar de búsqueda pidiéndole perdón. «Para mí se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive», dijo la semana pasada Cristina Castro en diálogo con La Cielo.

Luego tuvo lugar el rastrillaje frustrado con los perros del K9 de Río Negro, cuando el comisario de Buratovich le dijo a Cristina «usted acá no tiene nada que hacer, señora», y apareció la policía Xiomara Flores para decir que ella lo había llevado hasta Origone. Flores es hermanastra de Jana Curuhinca, la policía que lo había detenido a Facundo a las 10 de la mañana del 30 de abril por circular sin permiso junto al policía Gabriel Sosa. También aparece el policía González para decir que lo detuvo pero lo dejó seguir hacia Bahía.

El 18 de junio declaró la persona que dijo haberlo visto en Cerri, cerca de Bahía Blanca, pero omitió contar que era policía y que tenía carpeta psiquiátrica. Esa persona volvió a testimoniar el 26, y el fiscal de la Procuvin (Procuración contra la Violencia Institucional) Andrés Heim le dijo «usted está incurriendo el falso testimonio, no puede seguir hablando». Para los letrados, la cuarta etapa coincide con la llegada de Berni a Bahía Blanca, con megarastrillajes y testigos inducidos para decir que lo habían visto en esa ciudad. «A ellos les tomamos declaración hoy y no lo pueden reconocer a Facundo, no son creíbles», dice Aparicio. El 6 de julio empieza a intervenir la justicia federal, y la quinta etapa comienza el 13 de julio cuando los policías Sosa y Flores –los que vieron al joven el 30– se presentan en la causa y dicen que una persona le comentó que «alguien podía saber sobre Facundo en Bahía».

El policía federal que le toma declaración a esa testigo dice: «No llevó a Facundo, levantó en Buratovich (no en Origone) a una persona que mide 15 centímetros más que Facundo y que trabajaba en el campo, y eso sucedió el 27 de abril (no el 30) porque tenía un turno en IREL de Bahía; esos dichos difieren además de lo que le dijo a fiscal, pero queda claro que en ambas testimoniales ponen en evidencia que es mentira que pasó por el puesto fitosanitario y vieron que lo llevaron a Cerri como difundió La Brújula y luego replicaron medios nacionales», denunció Aparicio, y recordó que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez fue recusado», agregó.