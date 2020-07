Ginés González García: “Los brotes que vemos son por alguna indisciplina social»

El titular de la cartera sanitaria dijo estar preocupado por el aumento de contagios de coronavirus y afirmó que «mucho de lo que está pasando es por cosas clandestinas como reuniones, asados y mateadas”. También señaló que “en la medida que la gente circula más, tenemos más casos»

El ministro de Salud, Ginés González García, admitió estar “preocupado” por la escalada de contagios de coronavirus registrada en los últimos días y consideró que varios de los brotes, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en las demás provincias, se deben a acciones de “indisciplina social” que pidió evitar. “Les ruego, por favor, cuidémonos”, fue el mensaje que lanzó.

“Son momentos muy complicados”, reconoció el titular de la cartera sanitaria luego de anunciar la apertura de nuevas camas para las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) con que el gobierno nacional refuerza el sistema sanitario. En los últimos tres meses, informó, se agregaron 3.503 camas con monitores y todo el equipamiento “para tratar correctamente a cada enfermo cada vez que lo necesita” y que de ese modo “tengamos menos consecuencias graves” la pandemia.

Luego se refirió a la escalada de contagios de los últimos días que, según los reportes oficiales que emite la cartera que él conduce, promedian los 4 mil casos diarios. “Mucho de lo que está pasando es por cosas clandestinas como reuniones, asados y mateadas” que no respetan las medidas de distanciamiento social y demás resguardos sanitario para prevenir contagios, dijo.

“Todos los brotes que vemos acá o en el interior son por alguna indisciplina social. Entonces, reitero y recalco: por favor, que la gente tenga responsabilidad individual”

Por otra parte, si bien se manifestó “sorprendido” por el incremento de casos, el ministro reconoció que en las últimas semanas “venía viendo algunos síntomas que no me gustaban” y que advertían sobre un aumento de contagios. “Creí que iban a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior”, pero eso no fue lo que ocurrió.

Además, el funcionario diferenció las actividades de aglomeración social con las que se permitieron durante la apertura por etapas anunciada la semana pasada. “La apertura de comercios, por ejemplo, son muy poco contaminantes”, comparó.

El ministro dijo comprender que “evidentemente la gente está cansada” de la cuarentena, pero sostuvo que no hay que olvidar que “en la medida que la gente circula más, tenemos más casos; que es un poco lo que está pasando”. Por eso, recalcó su mensaje a la sociedad: “Les ruego, por favor, cuidémonos, que significa cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean”.