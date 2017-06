El gobierno provincial reemplazará 50.000 lámparas convencionales por LED

Se reemplazarán 50.000 lámparas convencionales por LED en el alumbrado público de las comunas que adhieran al Programa Mi ciudad LED, y con ello se ahorrarán recursos económicos, se brindará más seguridad y se cuidará el medio ambiente en 78 municipios y 169 juntas de gobierno. Será a partir del convenio firmado este lunes entre la provincia y Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Con una inversión estimada de 170.000.000 pesos, el programa prevé un ahorro energético del 60 por ciento, y cubrir más del 50 por ciento de los sistemas de iluminación existentes en toda la provincia.

El gobernador Gustavo Bordet firmó este lunes en el Salón de los Gobernadores un convenio con el titular de Enersa, Jorge González, por el cual se pone en marcha el programa Mi ciudad LED que tendrá por objeto mejorar la seguridad de los espacios públicos y aumentar la eficiencia energética de las luminarias destinadas al alumbrado público de los municipios que adhieran al mismo.

Estuvieron presentes intendentes, referentes de la Unión Industrial de Entre Ríos, representantes de FACE que nuclea a cooperativas y los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto, y el de Economía Hugo Ballay, entre otros funcionarios.

Al respecto, el gobernador sostuvo que “hace tiempo que se viene trabajando en la implementación del programa que mejora la calidad del alumbrado público de los municipios de la provincia” y precisó que “la adhesión es totalmente voluntaria de parte de cada municipio”.

“El programa tienen innumerables beneficios. Primero por la calidad de la iluminación del sistema LED que se viene implementando en las ciudades de avanzada, además de economizar en un 50 por ciento en costos de energía”, detalló Bordet.

Recordó que cuando estaba a cargo de la intendencia de Concordia no halló una fuente que financie el reemplazo de luminarias. “Con Enersa ideamos este mecanismo para conseguir bajos costos y financiamiento para el reemplazo de luminarias y que se pagan con el ahorro de consumo”, insistió.

Detalló los alcances del programa e indicó que “a medida que se vaya realizando las adhesiones se implementará. La intención del gobierno es que entre agosto y septiembre se entreguen las primeras luminarias para mejorar el sistema integral de alumbrado público”.

En ese marco, el gobernador insistió “en la necesidad de avanzar en el trabajo mancomunado entre provincia y municipios y juntas de gobierno” y agradeció “la presencia en un evento que ratifica una vez más el compromiso de encontrar búsquedas comunes a los problemas que se nos presentan todos los días. Esta es la forma: articulando entre empresas del Estado, el Estado provincial, municipios y juntas de gobierno para mejorar la calidad del alumbrado y con ello, está comprobado, reducir de los índices de inseguridad en cada una de las localidades”.

Por su parte, el presidente de Enersa, Jorge González, señaló: “Hoy están en ejecución más de 152 millones de pesos, y en los próximos se licitarán 350 millones de pesos. Esto tiene que ver con el pedido del gobernador Bordet de anticiparnos al desarrollo de la provincia de Entre Ríos generando infraestructura e informando a los entrerrianos el destino de la energía”.

Definió al programa “como un hecho de federalizar la eficiencia energética” y explicó que “tiene que ver con instalar un sistema comprobado a nivel mundial que tiene como ejes la seguridad, la mejora de la imagen y el reducir el consumo eléctrico, además de un inicio muy eficiente porque no genera luminosidad donde no tiene que haberla y, con ello, muy amigable con el medio ambiente al no usar elemento pesado o mercurio”, acotó.

Insistió en el pedido del gobernador Gustavo Bordet en relación a que “la política energética de Entre Ríos vaya más allá de las gestiones con una planificación a 10 años y que se hará en los próximos días en una mesa en la que estarán los técnicos y los sectores productivos, y así todos los entrerrianos puedan saber hacia dónde va la política energética”.

Dijo que “la idea es beneficiar a todos los entrerrianos, ya sea en el 70 por ciento de la provincia que Enersa brinda el servicio o haciendo acuerdos en los lugares que operen cooperativas. La idea que los 78 municipios y las 169 sean beneficiarias de este plan”.

Comentó que ya se hizo la licitación pública nacional e internacional para la provisión de 25.000 artefactos y adelantó que se plantea llegar a 50.000. “Con ello se cubre aproximadamente el 50 por ciento de los que existen en la provincia”, precisó.

En cuanto al ahorre energético, González precisó que “se parte de un ahorro del 60 por ciento y que posiblemente se extienda a un 80 por ciento cuando se habla de la durabilidad de estos artefactos”.

“La política que planteó el gobernador Bordet es que transfiere la responsabilidad a Enersa porque podemos trabajar en una economía de escala al hacer una licitación por la cantidad de LED que se hace, al pedir financiamiento y garantía de los artefactos por cinco años, como mínimo. Esas condiciones que el proveedor trasladará a Enersa, automáticamente se traslada a los municipios”, remarcó.

Advirtió además que “la elaboración del pliego y la adjudicación que ya está en marcha se hizo con el asesoramiento de especialistas del Conicet”, y adelantó se estará informando a los municipios en los próximos días, y capacitando a los técnicos que en su momento harán la colocación.

El convenio

El programa tendrá por objeto mejorar la seguridad de los espacios públicos optimizando el uso de las redes y la eficiencia energética de las luminarias destinadas al alumbrado público en el ejido de cada uno de los municipios que formulen su adhesión al mismo.

Enersa, por expresa instrucción del gobierno provincial, realizará las acciones, contrataciones, licitaciones y/o compras de los materiales y equipamiento necesario para, posteriormente, atender los requerimientos de cada municipio. Además, suscribirá con cada jurisdicción un acuerdo obligaciones mutuas, así como las modalidades de reembolso de los costos que demande el aprovisionamiento.

La empresa del Estado también efectuará un estudio y/o relevamiento en campo de cada uno de los municipios y facilitar capacitación técnica para aquellos operarios que cada uno de los municipios. Se precisa además que el costo que demande la implementación y desarrollo del programa, así como el costo de las luminarias a proveer será a cargo de los municipios.

En ese marco, a partir del 14 de junio se harán jornadas de información a municipios y juntas de gobierno; el 10 de julio será la apertura de sobres de la licitación; el 28 de julio se aprobará y adjudicará la licitación; el 2 de agosto se hará la primera capacitación técnica a municipios y juntas de gobierno, y el 10 de agosto se firma de contrato con el proveedor