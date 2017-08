Habló la madre de la quinta víctima de Escobar Gaviria

La madre de la quinta víctima del sacerdote, cuya denuncia por abuso se hizo el fin de semana, habló de la traumática situación que vive junto a su hijo. “Yo confiaba. ¿Quién mejor que un cura que me escuchaba?”, relató. Desde la justicia, adelantaron que esta nueva denuncia será motivo de la apertura de un nuevo expediente.

Ante la inminencia del juicio oral y público por los presuntos abusos cometidos por el párroco de Lucas González, Juan Diego Escobar Gaviria, una nueva víctima se animó a dar su testimonio, destapando aún más la compleja trama de abusos y engaños en la localidad del departamento Nogoyá. Sandra es madre Santiago, la quinta víctima que confesó recién el sábado pasado haber sido sometido a abusos por parte del cura, y en el marco de las audiencias brindó su testimonio.

“Yo le había preguntado si sabía algo, porque él dormía en la casa del sacerdote, viajaba con él, era monaguillo. ¿Sabés algo, escuchaste algo? Me dijo que no. Declaró en Nogoyá, pero no declaró. Cuando lo iban a citar, Luciana Gaztelumendi, la contadora de la parroquia, fue a mi trabajo y me dijo todo lo que estaba pasando con el cura Juan Diego”, relató.

Según contó Sandra, “hasta el sábado a la mañana estaba esperando que se sepa la verdad, porque una espera justicia”. Sin embargo, la confesión de su hijo cambió completamente la situación.

“Me siento la peor mamá del mundo, fallé en todo. Santiago no quería ir a las misas, dormir en la parroquia. Yo lo obligaba. Confiaba. ¿Quién mejor que un cura que me escuchaba? Le decía: padre, Santiago está insoportable, lo van a echar de la escuela. Y él me decía que lo tenía en sus oraciones, que se lo mande. Mi hijo se iba de vacaciones con él”, expresó.

En esa línea, contó cómo fue la situación en la cual Santiago confesó los abusos: “¿A vos te hizo algo, te tocó?, pregunté. Agachó la cabeza y me dijo ‘sí, mamá’. Nos abrazamos, lloramos, y le dije por qué no me lo había dicho antes. Porque tenía vergüenza”.

Cabe destacar que esta quinta denuncia en contra de Escobar Gaviria no formará parte del juicio que en estos momentos se lleva adelante, sino que será el inicio de un nuevo expediente que la Justicia investigará con posteridad. De igual modo el denunciante, quien es testigo en el caso, declarará en el marco de las audiencias públicas que tienen al expárroco en el banquillo de los acusados.

Fuente: Canal 9 Litoral