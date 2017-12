Haimovich informa a los entrerrianos a la hora de comprar su 0km

Con esta herramienta y su campaña de difusión la concesionaria busca informar a todos los consumidores entrerrianos sobre las prácticas comerciales engañosas que nos invaden constantemente por redes sociales y otros medios de difusión.

Estos formatos de comercialización indebidas, suelen ser utilizadas por empresas que no son de la provincia, a la hora de vender un Volkswagen con Financiación Directa de Fábrica (Autoahorro – Planes de Ahorro).

Esta campaña surge a pedido de los propios consumidores entrerrianos que constantemente le comunican a la concesionaria sobre los engaños que han sufrido por empresas que no son de la provincia de Entre Ríos.

El portal informativo www.quenoteduerman.com brinda una amplia información que le permite al usuario poder estar más atento a la hora de realizar una consulta por la compra de un vehículo financiado.

Bajo el lema ̈Basta de Mentiras ̈ se busca que esta campaña logre ser transmitida de boca en boca por todos los entrerrianos y de esta manera hacer llegar el mensaje a cada rincón de la provincia.

La página web es de muy fácil navegación y los usuarios podrán:

– Informarse sobre los engaños más frecuentes y así evitar caer en ellos.

– Obtener consejos útiles.

– Verificar la cotización que recibieron de las empresas que no son de la provincia y compararla con el precio real.

– Obtener toda la información necesaria sobre el producto Planes de Ahorro Volkswagen (líder en ventas en la Argentina).

– Analizar las ventajas que ofrece Haimovich por ser el Único Concesionario Oficial de Volkswagen en la provincia.

Cabe destacar que el producto Autoahorro Volkswagen (o Plan de Ahorro Volkswagen) es el producto que lidera desde hace años el mercado y que acaba de cumplir sus 40 años en Argentina. Este éxito se basa en los beneficios que ofrece el plan para acceder a un Volkswagen 0km. y en la gama de productos que es la más buscada del mercado por diseño, prestaciones, confiabilidad y valor de reventa.

Con esta campaña Haimovich busca defender los derechos de los consumidores para que no caigan en las trampas de vendedores que no son de la provincia (que no tienen un local establecido en la provincia) y en comunicaciones mal intencionadas que recibimos día a día.

Haimovich es el Único Concesionario Oficial Volkswagen para Entre Ríos, con más de 75 años de trayectoria en la provincia y a través de esta acción te va a ayudar para que no te engañen.