Hechos policiales de la semana

La Policía de Entre Ríos a través de la Jefatura Departamental Nogoyá informa a la ciudadanía en general las novedades de más importancia, que se puedan dar a conocer en forma pública sin comprometer la identidad de las personas y/o transgredir disposiciones legales vigentes, acaecidas en el ámbito jurisdiccional durante los últimos días, las cuales se detallan a continuación:

SE RECUPERO BILLETERA SUSTRAÍDA

Al mediodía del sábado 13/05/17, se hizo presente una femenina radicando formal denuncia ante la pérdida de su billetera, cuando al estar comprando ropa en una tienda ubicada en calle 25 de Mayo y Alem, se percató que no tenía su billetera en la mano, tomando conocimiento por otras personas que una mujer había ingresado al probador donde la damnificada habría dejado sus pertenencias en un descuido, la cual se retiró raudamente. Personal de la División Investigaciones se abocó a las tareas investigativas pertinentes, logrando individualizar a una femenina como supuesta autora del hecho. Minutos más tarde se mantuvo una entrevista informal con la sospechada, quien ante la eventualidad hizo entrega en forma voluntaria de una billetera, conteniendo cierta suma de dinero en su interior, además del documento nacional de identidad de la denunciante. Se procedió a su formal secuestro y posterior reintegro a su real propietaria, continuando con la sustanciación de las actuaciones de rigor, con conocimiento de la UFI local.

BRIGADA DE ABIGEATO NOGOYÁ SECUESTRÓ Y DECOMISÓ PIEZAS DE CAZA

El 13/05/17, personal de la Brigada de Abigeato que se encontraba realizando operativos de prevención en caminos vecinales del Dtto. Algarrobitos, divisó en el interior de un campo a dos personas con armas de fuego, en evidente actitud de caza, efectuando disparos. De inmediato se ingresó a la finca realizando la identificación de los mismos. Ambos masculinos mayores de edad, con domicilio en Villa Gdor. Gálvez y en Rosario, respectivamente, portaban una escopeta T.A.T CAN SUP 12 UAB CZ y una escopeta 12/70 STOPPING POWER, listas para efectuar disparos. Asimismo se pudo constatar que transportaban 12 piezas (perdices) producto de la actividad que realizaban en la zona, destacando que los mismos no poseían licencia de caza ni autorización del propietario del campo. Ante estas irregularidades se labró un acta por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841, Decretos y Resoluciones vigentes, procediéndose al formal secuestro de las armas y al decomiso de las perdices, comunicando lo sucedido a las autoridades correspondientes.

BRIGADA DE ABIGEATO NOGOYÁ: SECUESTRO DE ARMA LARGA (FUSIL)

En fecha 14/05/2017, personal de la Brigada de Abigeato que se encontraba realizando operativos de prevención en caminos vecinales de la jurisdicción de Don Cristóbal 2º, diviso un vehículo tipo camioneta estacionada en la entrada de un campo en cercanías al arroyo Don Cristóbal. En determinado momento, se observa a dos personas salir de un campo, tratándose de dos masculinos mayores de edad domiciliados en la localidad de Ramírez, uno de ellos portando en su hombro un arma larga (fusil) calibre 308, marca Remington.

Los mismos manifestaron que andaban cazando cerdos, pero que carecían de autorización del dueño del campo, por lo que se procedió a labrar el acta correspondiente a la Ley Provincial de caza Nº 4.841, Decretos y Resoluciones vigentes, procediéndose al formal secuestro del arma, comunicando lo sucedido a las autoridades correspondientes.

ACCIDENTE DE TRANSITO: LESIONES LEVES

El día 14/05/2017 personal de la Comisarias Villa 3 de Febrero, toma conocimiento de un siniestro vial ocurrido en Avenida Eva Duarte de Perón entre Mihura y Alte. Brown. Una vez en el lugar, se observa una motocicleta Guerrero Trip de color negro, en la cual circulaban dos personas mayores de edad, quienes fueron trasladados hacia el nosocomio local por personal de emergencia, donde fueron atendidos por personal de la guardia y luego por el médico de policía, quien manifestó que ambos presentaban lesiones de carácter leve.

La conductora del rodado declaró que el accidente se produjo cuando ella venia circulando y la rueda delantera del rodado agarra un desnivel del pavimento y pierde el control del mismo cayendo ambos al piso. En el lugar, se dio intervención a personal del Gabinete Criminalístico y a personal de transito de esta ciudad y haciéndose entrega del rodado al padre de la conductora, ya que dicho vehiculó contaba con la documentación correspondiente y ambas personas circulaban con sus respectivos casco de seguridad.

OPERATIVOS CONTROL DE MOTOS: En el marco de los operativos dispuestos mediante Decreto M.G.J. Nº2675/14, en el transcurso de esta semana se realizó la retención de la totalidad de nueve (09) motovehículos, por no encontrarse en condiciones de poder circular. Una vez realizada la verificación vehicular, los rodados quedarán a disposición del Juzgado de Faltas que por jurisdicción corresponda.

Ø CONTRAVENTORES: En el transcurso de esta semana, se registró el ingreso de una (01) persona a ésta Jefatura Departamental en carácter de contraventor, ante la supuesta infracción a la Ley Orgánica Pcial. 3815 y sus modificatorias.

Ø OPERATIVO TPS Y DE SEGURIDAD EN COLEGIOS Y COMERCIOS: Se continúa con los distintos operativos en zona de escuelas, plazas y de la terminal de ómnibus; como así también en zona céntrica, a fin de prevenir delitos y contravenciones en el ámbito de esta ciudad, con la participación de personal de la Guardia Especial, Comisarías de ciudad y de campaña, personal del Comando Radioeléctrico y de las distintas áreas que componen esta Jefatura Departamental.