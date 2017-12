El Hospital San Blás recibirá un nuevo sillón odontológico

Desde la provincia, el Director de Odontología confirmó la inversión para el nosocomio local. El funcionario destacó la gestión del Director Javier Ascúa en el Hospital San Blás.

En detalle, el Dr. Javier Damiani comentó que “se venía trabajando hace un tiempo, con el Dr. Javier Ascúa, quien armó un proyecto y se pudo lograr la entrega de un equipamiento odontológico completo, sillón nuevo, con aparato de radiología, esterilizadora, comprensor, instrumental rotatorio, bien completo que al servicio les va a venir muy bien. Las buenas gestiones hay que apoyarlas, el Dr. Ascúa ha tenido la deferencia de venir hasta Paraná, traer el proyecto y ocuparse” destacó el funcionario.

Damiani adelantó que se está trabajando en la creación del Servicio de Odontología que el Hospital no lo tiene creado,”están los cargos, pero no está creado formalmente el Servicio, estamos trabajando en eso”, remarcó, y explicó que “los cargos de los profesionales se cubren por concurso, es una ley, esto trae ordenamiento para los profesionales, para los cargos, en realidad es lo que corresponde”.

En lo que refiere al servicio, destacó que “queremos que se hagan más restauraciones y no tantas extracciones, pero para eso hay que dotarlos de buenos equipamientos, buenos materiales, para que puedan los profesionales hacer mejores prácticas”.

“Tenemos que cambiar en los hospitales públicos, la idea de que ahí se sacan piezas dentarias, ahí tiene que ser la misma atención que se hacen en los consultorios privados, son los mismos profesionales que están en los hospitales y en la parte privada, tenemos que cambiar esa forma de pensar, es el trabajo que estamos haciendo todos los días, los profesionales también han cambiado” agregó Damiani.

Más adelante, volvió a destacar que “el recurso humano que tiene la provincia, es altamente calificado, los odontólogos tienen una formación muy buena, estamos tratando de que apliquen todo su conocimiento en lo público, con los que menos tienen, con los que no tienen la posibilidad de ir a un consultorio privado, lo hemos hecho desde la Dirección hace unos años, con una ley para que se hagan prótesis a nivel público gratuitas, obviamente que deben reunir ciertos requisitos, no tener obra social, no tener recurso económico, pero siempre tendemos a que la gente pueda acceder a buenos tratamientos”.

“El equipo que tiene el Hospital San Blás, es para hacer restauraciones estéticas, todo se puede hacer, y los profesionales son muy calificados así que la atención que debemos tener, debe ser de primera”, finalizó Damiani.