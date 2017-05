Incorporarán luminarias led al alumbrado público

Avanza la concreción del proyecto de recambio de luminarias. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Federico Schönhals habló de la iniciativa de la cual funcionarios municipales trabajan a fin de mejorar la calidad de vida de los nogoyaenses.

El funcionario explicó que del seguimiento realizado por el presidente municipal, Rafael Cavagna y el equipo avocado a la temática, en los últimos días del mes de abril se conoció el cambio de organismo ejecutor en donde fueron gestionados los programas existentes como el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), tomando conocimiento de la situación actual de dicha política iluminaria.

En este sentido, comentó que el cambio consistió en el paso del programa antes mencionado al Plan Alumbrado Eficiente, que contempla nuevas normativas y formato de presentación. “Nos dedicamos con el director de Medio Ambiente, Uriel Olivera, a realizar las modificaciones para el nuevo formato de presentación, nuevos relevamientos de datos y estudios respectivos”, indicó.

Por otra parte, Schönhals dijo que se ha finalizado un primer proyecto de recambio de luminarias por nuevas con tecnología led. “Esto es un primer paso, y no es menor, dado en función de contar con un alumbrado más eficiente, menor cantidad de insumos para su mantenimiento y tender a una unificación en cuánto a equipos”, detalló.

“La implicación abarca el recambio total de 677 artefactos de alumbrado público, previéndose que los equipos que se retiren y permitan aceptar tecnología led en su funcionamiento, sean reacondicionados y adaptados, permitiendo así la mejora del servicio a sectores que lo poseen en forma deficiente, la ampliación a sectores que no poseen y el recambio de zonas o calles no contempladas en esta primer etapa”, detalló.

Por cuanto a calles involucradas se han considerado bulevar Sarmiento, entre el polideportivo y bulevar España; Ejército Argentino entre Sarmiento y Avellaneda; Avellaneda y Eva Duarte entre Ejército Argentino y Ruta Nacional 12; avenida Italia entre Sarmiento y Diamante; Yrigoyen entre Avellaneda y Victoria; bulevar España entre Eva Duarte y Rocamora; Ruta Nacional 12 entre Mitre y Rocamora; 9 de Julio entre Ruta Nacional 12 y Güemes; San Martin entre Ruta Nacional 12 y Güemes; 25 de Mayo, entre Ruta Nacional 12 y República de Entre Ríos; bulevar Güemes y Yuyo Facello entre San Martin y Ruta Provincial 26.

Para finalizar expresó que el relevamiento de datos en terreno y elaboración de estudios de eficiencia y lúmenes necesarios para cada caso se recibió el aporte de firmas especialistas. “ Nogoyá posee en la actualidad 3.581 farolas en el alumbrado público que representan 725 KW de potencia instalada y se pretende una sustancial disminución con lo propuesto, para lo cual una vez aprobada la financiación se ha fijado un plazo de ejecución de 4 meses, más allá de los plazos administrativos que deban cumplirse”, concluyó.