Julia Tognoli es la nueva presidenta del Centro Comercial

La flamante autoridad del Centro Empresarial, Comercial, Industrial y de Servicios de Nogoyá, mantuvo diálogo con Zona de Influencia e indicó que “el diálogo y la comunicación son los ejes principales” en su gestión.

Tognoli dijo que “en lo particular es un desafío muy grande, tanto en lo personal, como en lo profesional. Estoy muy contenta de ocupar este lugar, y agradecida con la comisión que me acompaña, con ganas de trabajar, con ganas de participar, que es lo fundamental, porque nos planteamos desde un comienzo, de que esta gestión no iba a ser unilateral, sino que lo íbamos a trabajar en conjunto, y es la idea que tenemos con la comisión”.

Julia Tognoli es Licenciada en publicidad, tiene un estudio de Diseño Gráfico, y se dedica a la parte de impresión y diseño en general, prestadora de servicio.

Al consultar sobre la elección, la presidenta explicó que se presentó una lista única en la asamblea “fue confeccionada con gente que me quería acompañar en estos dos años de gestión” indicó y mencionó la nómina completa de autoridades:

Presidenta: Julia Tognoli

Vice presidente: José Beltaco

Secretario: Juan Centurión

Vice secretario: Ramón Barboza.

Tesorero: Julio Pérez.

Pro tesorero: Liliana Brown.

Vocales titulares: Roxana Montel, Adriana Ochoteco, Carlos Cardoso, Cristian Sánchez, José Luis Díaz.

Vocales suplentes: Mario Gómez, Néstor Alba, Rita Moreira, Uriel Sommer, Laura Mandirola.

Revisores de cuentas: Jorge Segura, Maximiliano Navarro, Carlos Romero.

“La comisión está integrada por gente joven, gente que recién arranca o tiene pocos años en la ciudad, y gente que ya tiene bastante experiencia en el Centro y en lo que es el comercio. “Los necesito para que me ayuden a transitar este camino que es nuevo para mí y tengo que aprender muchas cosas” agregó Tognoli.

En cuanto al funcionamiento actual de la institución, la nueva autoridad mencionó que el Centro Comercial en general se encuentra bien, en lo que respecta a las instalaciones y los servicios que ofrece.

A modo de inquietud, hizo hincapié en la poca convocatoria de socios “hay pocos socios, para la cantidad de comercios, empresarios e industrias que hay en la ciudad. Me parece que eso se debe a que no está claro hoy en día, que papel cumple el Centro Comercial para los socios, y que beneficios tienen ellos.

Nos gustaría saber, cuales son los beneficios que le gustaría tener al socio, desde que lado nosotros lo podemos ayudar, y para eso se va a disponer de dos o tres días a la semana, en un horario a acordar, para aquellos que se quieran acercar, socios o no socios, estamos dispuestos a recibir a todas las personas. Queremos que nos cuenten como están, como les va, que necesitan, dentro de lo que nosotros podemos cómo ayudarlos.

Participación social

En cuanto a que la institución debe involucrarse más socialmente, su presidente lo reconoció y expresó “consideramos que el Centro tiene que estar en las diferentes actividades que se realizan en la ciudad, en los diferentes medios, hacer una gacetilla semanal de las actividades que hay, de lo que se hace. Todo eso se viene charlando, todo eso se quiere trabajar en lo que va a ser esta gestión y tenemos una agenda bien cargada para el primer trimestre del año, con eso le vamos a poner muchas ganas”.

“Está la Fiesta de la Leche, queremos participar, – continuó diciendo – , estamos en la comisión del Parque Industrial que es muy importante, un viaje en marzo a Capital, junto a la CAME y la Federación Económica, estaremos representando a la ciudad, en lo que es el Seminario de Comercios a Cielo Abierto, muchas cosas para hacer, hay que ir organizándose de a poco”.

Estado Patrimonial

Señaló con respecto a la comisión saliente, que “está todo muy bien en el aspecto números, todo transparente, muy claro, eso nos da tranquilidad para poder continuar de la misma forma, el tesorero tiene las cosas claras y confianza como para continuar por el mismo camino, que sería lo ideal”.

Aproximadamente tenemos 230 socios, con un costo de $50, con 1900 comercios que tiene nuestra ciudad. Es un número alto, pero muy bajo en lo que respecta a socios. Necesitamos de ellos para la existencia de nuestro Centro.

Que ofrece el Centro a los asociados?

Para el asociado tiene diferentes herramientas, para que ellos puedan utilizarlas en el sentido para el que recién abre un comercio, o quiere poner un local, o un negocio, se pueda acercar al Centro y nosotros lo vamos a ayudar con cuestiones que necesiten asesoramiento en general.

Después contamos con diferentes cursos de capacitaciones que se desarrollan durante el año, los traen la CAME y la Federación Económica, son muy interesantes, sobre liderazgo, marketing, como llevar tu comercio adelante, están muy buenos, de forma gratuita, y en eso también tenemos que incentivar a la participación.

Proyectos y objetivos

En este aspecto dijo Tognoli “se trabajó mucho con la comisión anterior, yo formé parte de ella, estaba al tanto de lo que se venía haciendo, y lo que no se llegó a hacer por cuestiones de tiempo, lo vamos a continuar nosotros, los proyectos nuevos también, muy contenta por eso, y apostando a lo que se viene”.

Por último remarcó que “vamos a ponernos objetivos a corto plazo, para poder verlos, entusiasmarnos, sin dejar de lado los objetivos a largo plazo, que también van a ser parte de esta gestión, y de los próximos que vengan, la idea que sea una continuidad por el bien del Centro, de los socios, de la ciudad”