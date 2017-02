La Sociedad Italiana celebra 139 años

Este viernes, 10 de febrero de 2017 la Sociedad Italiana de S.M. “Víctor Manuel II” de Nogoyá festeja el 139º Aniversario de su fundación y de una vida institucional fructífera e ininterrumpida atravesando todas las contingencias sociales, económicas, climáticas, etc… a través de estos largos años en nuestra querida Nogoyá.

Por Brenda Viola



En una entrevista, la presidenta Mercedes Bustos Peralta, recordaba que “allí, en la sede social -Caseros 1060- no solo existen las instalaciones edilicias de antaño, sino también coexisten el tesón, el sacrificio, el cariño y la emoción de los iniciadores por los primeros logros, edificio, teatro, panteón, casa, reformas, mejoras, etc. como también la historia de la gente que acudió al cine, a los seminarios, cursos, talleres de arte, de baile”.

“Artistas y artesanos, actores y espectadores, protagonistas y público, funcionarios y deportistas, la gente que trabajó en Comisiones Directivas y la que fue parte de su plantel de trabajo como empresarios, empleados, boleteros, acomodadores, proyectistas de películas, electricistas, carpinteros, albañiles, etc. … todo eso se respira y se percibe en el ámbito de la Sociedad Italiana y son parte de ella”.

“Hoy renovado en gente, el espíritu de representación cultural permanece y se continúa valorado en la comunidad” apuntó.

Que han programado para celebrar?

Para celebrar este 139º Aniversario se ha programado un evento en el salón de la institución, donde se podrá degustar variedad de pizzas y un brindis con torta, y nos deleitaremos con la música que enriquece el espíritu de Las Voces del Sauce y Claudio Robaglio junto a Guillermo Codino.

Como siempre la Institución cuenta con el apoyo de la Coordinación de Cultura y el gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, a quienes agradecemos la puesta en valor de la Institución que se demuestra en el acompañamiento recibido de diversas formas.

La presidente hizo extensiva la invitación a todos los que deseen sumarse este viernes 10 de febrero 2017 a las 21.30 hs. Las tarjetas están a la venta, con un costo de $50 para socios y $80 para no socios, son limitadas y podrán adquirirse en la entrada también.

Que balance hacen del año que han cerrado?

El año 2016 fue un año fructífero en presentaciones artísticas, con una variedad inmensa para abarcar todos los gustos, como también apoyamos todas las presentaciones de artistas locales que quisieron mostrar su arte en nuestro escenario.

Así también se han realizado gestiones ante estamentos públicos, como pedidos de ayuda económica al gobernador en el mes de abril /16 reiterado en noviembre, hemos presentado por segundo año consecutivo carpeta en el Programa Poder Popular para recuperar la casa del teatro, también hemos enviado nota a Cultura de la Nación y solicitado audiencia a Cultura de la Provincia.

Con el sabor amargo de no tener respuestas hasta el momento dijo que “todas estas gestiones hasta ahora han sido infructuosas pero confiamos en que este año, donde nos preparamos para cumplir 140 años de vida institucional ininterrumpida, tengamos eco en todos los organismo públicos y de gobierno para la real y verdadera restauración y puesta en valor tanto de la casa del teatro, de las demás dependencias de la sede social, como de la Sala “Manuel Belgrano” uno de los teatros más importantes de la provincia”, finalizó la presidente de la Sociedad Italiana.

Qué proyectos tienen para el corriente año?

Para este año tenemos muchos proyectos, ediliciamente nos proponemos restaurar el piso, esto implica una trabajo importante porque hay que conservar los elementos para no alterar la acústica. También continuar con las adaptaciones para la accesibilidad de todo público entre otros trabajos de mantenimiento que anualmente se realizan, como revisión de techos, limpieza de canaletas, etc, etc.

Sobre lo artístico señaló que “ya estamos en contacto con productores de espectáculos para armar una cartelera interesante, divertida y con opciones variadas, para captar la atención del público de Nogoyá, como también estamos pensando en eventos con distintos actores de la cultura local para ofrecer a la comunidad”.

Por último destacó que “próximamente daremos a conocer la cartelera y eventos. Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad, que en definitiva es por lo que trabajamos, para mantener un lugar emblemático de la ciudad para el disfrute de todos los ciudadanos que vivimos en Nogoyá”, finalizó la presidente de Sociedad Italiana