Los ex combatientes continúan esperando por un parque que les rinda homenaje

Familiares de Juan Isidro Merlo mostraron su malestar por el tiempo de espera que lleva el proyecto del Concejo Deliberante que pretende poner el nombre de Ex Combatientes de Malvinas a un espacio verde de la ciudad.

«Hace mas de un año que está el proyecto para dar nombre a un espacio verde o un pequeño parque, pero ahora dicen que hay que esperar» menciona una de las familiares de Merlo en redes sociales y agrega:

«Para otro espacio verde no hubo que esperar casi nada, me duele decir esto, pero los Ex Combatientes tienen que esperar por un merecido reconocimiento y cada vez los entiendo mas» haciendo referencia al nuevo espacio que está por inaugurar el municipio en Barrio CIDA y lleva el nombre de un ciudadano de Nogoyá.

«Gracias a la familia siempre serán reconocidos, mil disculpas a nuestros heroes» concluye la familiar de Merlo.