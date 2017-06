Los gremios se mostraron optimistas tras la oferta del gobierno

Tanto desde UPCN como de ATE manifestaron su posición tras conocerse la nueva propuesta salarial del gobierno que culmina en un 23% de incremento salarial anual.

“La lucha evidentemente dio resultados, las movilizaciones realizadas por UPCN, los paros, todas las medidas de fuera que hicimos hoy se reflejan en una propuesta totalmente diferente sobre la que no adelantaremos ninguna opinión sino que la someteremos a la discusión de las bases”, informó el Secretario General de UPCN, José Allende.

A la vez, señaló que el gremio convocará a las bases entre este viernes y el lunes para llevar ese mismo día una respuesta en el nuevo encuentro con el Gobierno.

“El Gobierno estaba absolutamente cerrado en el 21 por ciento, y sin retoques como piso salarial o algunos códigos que no son bonificables. Hoy la propuesta es totalmente diferente: primero el 21 va al 23 por ciento, el piso salarial va a 12 mil, lo que es más de un 30 por ciento de aumento; pases de un código no remunerativo a ser remunerativo lo que influirá en la antigüedad y traerá uno o dos puntos más de acuerdo a la antigüedad y categoría de cada agente”, según analizó el sindicalista

También apuntó que se aplicará el mismo concepto para el sector de enfermería. “Cuando hablamos de los mínimos (se trata de) respetar las diferencias horarias porque, si no, evidentemente habrá un perjuicio para ese sector. (Además habrá) una recategorización en la que el mes que viene empezaremos a trabajar. En esta época de ajuste, donde hay un Gobierno nacional que aprieta permanentemente al sector del trabajo, fundamentalmente del Estado, nosotros queremos tener tranquilidad para nuestros trabajadores, por lo que incorporamos no sólo una recategorización sino el pase a planta permanente y reconocimiento de estabilidad. Creo que estamos satisfechos en la lucha de UPCN, la tranquilidad de conciencia de que no entregamos a los trabajadores, que los defendimos”, finalizó.

Desde ATE, el Secretario General manifestó: “El Gobierno provincial hizo una propuesta diferente que consideramos integradora, como lo habían anunciado, pero a la vez tuvo modificaciones, por eso tuvimos un cuarto intermedio, a pedido de los paritarios del gobierno, para analizar algunas cuestiones que se habían solicitado”, indicó Muntes.

En este sentido, resaltó que la propuesta es “diferente a la que veníamos transitando y esto marca con claridad que cuando los trabajadores tenemos conciencia de clase podemos romper el techo, que es lo que nos propusimos”.

“Rompimos el techo que nos habíamos propuesto y esto está claro. El 23 por ciento más la modificación del código 192, incorporándolos al 130 paulatinamente, pases a planta permanente, temas referidos a recategorizaciones, más otros temas que hemos planteado son un paso importantísimo para la clase trabajadora, más para los que pusimos el esfuerzo y la lucha que fue constante”, continuó.

Según agregó, analizarán la oferta este viernes con el cuerpo de delegados, mientras que el lunes lo harán con el plenario de secretarios generales y el Consejo directivo provincial, para luego ir, a las 17, con una respuesta.

“También está garantizado a partir del mes de agosto un mínimo de 12 mil pesos para todos los trabajadores. Esto también tiene un impacto importante porque es del 32 por ciento. Es un monto considerable para elevar a los salarios mínimos”, señaló Muntes.

Por último, apuntó a esta Agencia que si bien tienen claro “que estamos lejos del salario ideal para los trabajadores” la nueva oferta “marca una clara diferencia con respecto a la propuesta que había hecho el Gobierno provincial la última vez. Se aplica el 10 por ciento para el mes de agosto, 4 por ciento para el mes de octubre y el mínimo de 12 mil pesos a partir de agosto”. (APFDigital)