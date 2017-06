Mitos y verdades del spinner

Es un juguete de plástico compuesto de cuatro círculos, uno en el medio -donde va el dedo índice- y tres a los costados. Sin embargo, el Spinner ya genera mucha controversia no solo en los padres, sino también en los colegios.

“Hoy por hoy, vender un spinner como un remedio a trastornos de déficit de atención es fraudulento. Hace falta investigarlo mucho más. Es muy preocupante la tendencia de la sociedad a vender cualquier cosa como terapéutica sin evidencias científicas”, describió la psiquiatra infantil Beatriz Martinez a Marcela Tauro.

El doctor en psicología de la salud, Álvaro Bilbao, añadió: “El logro es conseguir que el niño se concentre solo, sin ayuda de un cacharro hipnótico. Una buena forma de incentivar esto en un caso de déficit de atención es animarle a que aguante lo máximo posible tranquilo o concentrado, haciendo los deberes, por ejemplo, sin ayudarse de ningún estímulo externo, y que vaya superando su marca personal”.

Miguel Ángel, padre de una niña de 7 años, también dio su opinión al respecto: “No me parece que tenga nada especial, simplemente es una cosa que gira. Me recuerda un poco al yoyó, que lo único que hacía era subir y bajar. Quizá esa sencillez es lo que lo hace adictivo. Dominarlo requiere pequeños desafíos que uno va superando sin problemas: primero pensás ¿seré capaz de hacerlo girar sin que se me caiga? Y cuando constatas que es la cosa más fácil del mundo, probás a hacerlo con cada dedo de la mano. Y por último con la nariz”.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete asegura que pueden ser peligrosos. “El 95% de los que se venden hoy en el país son ilegales. Algunos entraron de forma irregular por las fronteras con los países limítrofes. Otros son fabricados aquí ilegalmente con impresoras 3D”, detalló Matías Furió, presidente de la entidad.

De acuerdo con su postura, son muy peligrosos para los chicos porque no tienen certificado de calidad del INTI. Es decir, no fueron probados antes por un laboratorio. “Los spinners tienen piezas que podrían causar daño a los niños, como rulemanes y pilas con plomo, que son tóxicas”, amplió Furió.