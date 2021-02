NASA premió a estudiantes argentinos por app que avisa dónde hay inundaciones

El sistema desarrollado por el equipo Zonda Incorporated ganó la final de su categoría en el certamen de la NASA, con una plataforma satelital que busca analizar el impacto y prevenir los desastres naturales en América latina.

La aventura tuvo un final feliz. El grupo Zonda Incorporated, que representó a la provincia de Mendoza, finalmente resultó ganador en su categoría a nivel mundial de la NASA Space Apps Challenge 2020, evento auspiciado por la agencia espacial de EEUU que busca resolver problemáticas relacionadas con el espacio y la Tierra y del que participaron más de 2303 proyectos de 150 países.

El proyecto premiado es Flut Mapper, diseñado para proveer información en tiempo real (brindada por los satélites de la NASA y sus asociados) sobre la situación de las regiones donde se suelen producir inundaciones, la principal catástrofe natural en Latinoamérica, con el fin de ayudar a calcular rápidamente los costos de los daños y que sirve también para prevenir futuros eventos similares.

Es la tercera vez que un representante argentino es reconocido en el evento anual que auspicia la NASA: en 2017, el equipo Lemon Py ganó con Trace Invaders y en 2018 Delta Protocol también subió a lo más alto del podio por su DeltaMesh.

“Todavía no caemos. Estábamos muy entusiasmados por haber llegado a la final, pero cuando llegó el mail hace unos días diciendo que habíamos ganado se desató la locura, no lo podíamos creer, porque no solo se trata del reconocimiento, sino que también vamos a recibir una ayuda de la Agencia Espacial Europea para poder usar su software y sus imágenes satelitales para poder desarrollar el proyecto”, explica exultante, Wenceslao Villegas, de 23 años, mendocino, estudiante de Ingeniería de Sistemas a punto de recibirse y Data Scientist de Flut Mapper. El resto del equipo está compuesto por: Sebastián Calvera López (23 años, ingeniero mecánico), Sergio Dubon (25 años, guatemalteco, ingeniero químico y desarrollador del software) y Julieta Porta (22 años, estudiante de Ingeniería en Dirección de Empresas y de programación).

Villegas, hincha del “Tomba” (Godoy Cruz) cuenta que el festejo conjunto por ahora se hizo solo a la distancia: “si bien pudimos hablar entre nosotros por videollamada, todavía no pudimos armar una reunión. Estamos separados por nuestros compromisos laborales o de estudio, pero más adelante nos vamos a juntar para festejar todos juntos”.

Para alzarse con el premio, el equipo atravesó todas las etapas del hackatón de la NASA: luego de haber sido seleccionados entre los distintos proyectos de la provincia, quedaron seleccionados entre los mejores 30 de todo el mundo, y finalmente fueron nombrados como uno de los 8 equipos ganadores.

El premio que obtuvieron se llama Euro Data Cube Award, y consiste en una licencia (valuada en 5000 euros) para acceder a las extensas bases de datos de las distintas agencias espaciales, incluyendo las de las agencias espaciales NASA y la europea ESA, además de recursos gratuitos de procesamiento. El otro premio habitual que brinda este evento anual, que consiste en un viaje a Cabo Cañaveral, quedó trunco momentáneamente por la pandemia.

Gabriel Caballero, fundador de The Mars Society Argentina, organización sin fines de lucro que promueve la exploración del planeta Marte, y que se encarga de organizar el evento para las sedes de Mendoza, San Juan y Bariloche indica que “fue una gran alegría que un equipo nacional fuera uno de los ganadores. Había muchas chances, no solo porque eran muchas localidades del país que habían participado en esta edición, sino además por la calidad de los proyectos presentados. Esto muestra que en Argentina hay mucha capacidad”.

Los flamantes ganadores deben cumplir ahora con el protocolo previsto por la organización: “ahora tenemos que grabar mensajes, subir fotos y asistir -virtualmente- a determinados eventos”. Inmediatamente después, se pondrán a trabajar para hacer crecer a Flut Mapper: “Para diseñar el proyecto tuvimos dos días, en los que prácticamente no dormimos, pero donde dimos lo mejor de nosotros porque nos pareció que la idea era muy buena. Ni pensábamos en que podríamos ganar, porque sabíamos que había miles de personas alrededor del mundo participando de este evento. Estamos muy contentos por representar a Argentina y a Guatemala entre los 8 equipos ganadores de todo el mundo” aclara Villegas.

Con el premio bajo el brazo, el proyecto ahora puede hacerse realidad gracias al acceso a las extensas bases de datos porque “el potencial predictivo que tendría la aplicación al poder mapear todos los datos sería mayor, tendría una progresión natural”, dice Villegas. Pero a eso hay que sumarle un necesario apoyo privado o gubernamental. El reconocimiento dado por el premio les facilitará sin duda ese sostén: “Ahora podemos hacer realidad el proyecto y estamos abiertos a cualquier apoyo, ya sea privado o gubernamental, para hacerlo crecer y que sea una herramienta que sirva para mitigar los efectos de las inundaciones, que es la catástrofe natural que más daño humano, material y económico causa en Latinoamérica”.

Más allá de la brevedad del plazo para poder presentar el proyecto, lo que está detrás de eso son años de preparación y dedicación: “Creemos que es un reconocimiento al esfuerzo cotidiano de estudiar y trabajar duro. La validación de que lo que venís haciendo está bien, aunque ves los frutos a largo plazo” conluye Villegas.

Caballero, por su parte, explica finalmente que “es un gran orgullo haber sido parte de la organización de este evento y que haya habido un ganador representando a la Argentina. Estamos comunicándonos con nuestros contactos en la NASA para ver si el viaje a Cabo Cañaveral pueda hacerse realidad más adelante, cuando sea posible viajar”.

El Space Apps Challenge se volverá a realizar este año, con fechas confirmadas son el 2 y 3 de octubre, aunque no se sabe si se hará nuevamente en forma virtual.

Fuente: (La Nación).