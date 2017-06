Nogoyá marchará por “Ni Una Menos”

Este 3 de junio se vuelve a tomar conciencia y a realizar un grito masivo en todo el país para que el “Ni una Menos” sea una realidad y no una problemática en aumento. Los femicidios continúan ocurriendo y la desigualdad de género está a la orden del día en todos los ámbitos.

Nogoyá no guardará silencio ante este grito, que se renueva día a día con más dolor y aparente resignación pero que se transforman en luchas. Nuevas luchas que nacen, lamentablemente, a raíz de más femicidios.

La convocatoria en nuestra ciudad está fijada para las 15.30 en la esquina de Bv. España y San Martín, frente al monumento a las madres que se encuentra allí emplazado y desde ese punto partirá una marcha hacia plaza Libertad en donde se realizará un acto y se dará lectura a un documento por parte del grupo organizador.

Al respecto, Keili Gonzalez detalló que el nuevo llamado a concientización y erradicación de las prácticas violentas, está organizado por un grupo auto-convocado de mujeres, CIS, travas y trans, que se intentan definir como feministas, aclarando Gonzalez que dicho grupo no tiene ninguna inclinación partidaria y tiene como principal objetivo abordar las cuestiones de género, la opresión sexo-genero, abocándose a la problemática de subordinación de la mujer por parte del varón, dejando fuera ese binarismo acentuado bajo normas culturales desde hace tiempo.

“La marcha apunta a que no sea expulsiva, que no sea religiosa, ni omitiva, es decir que sea una marcha para todas, que culmine demostrando un compromiso colectivo, bajo la consigna “Sin las travas, no hay ni una menos”.

Sobre el lema de la movilización, Keili Gonzalez explicó que este lema se decidió para dejar un claro mensaje de inclusión hacia las sexualidades disidentes “existen otros sectores que tienen un punto de vista reduccionista, son más conservadores y en este contexto de violencia diaria no podemos dejar afuera a nadie” argumentó.

Por último, reiteró la invitación a toda la sociedad para este sábado 03 de junio a las 15.30, en la esquina de Bv. España y San Martín, para comenzar la marcha que transitará por el frente de diferentes edificios públicos, en los que se realizarán paradas y se dará lectura a documentos referidos a la fecha y el rol de los organismos gubernamentales y sociales. Luego de la marcha, se realizará un acto e intervenciones artísticas en Plaza Libertad.