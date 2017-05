Ochoteco y Lafferriere disputarán la presidencia del PRO Nogoyá

Tras conocer lo resuelto por la Junta Electoral del partido amarillo que rechazó oficializar a la lista Actitud PRO, el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, asumirá como titular del PRO Entre Ríos. Solamente Nogoyá tendrá su contexto de internas partidarias en el ámbito provincial.

El juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, confirmó lo resuelto por la Junta Electoral del PRO, que el jueves pasado rechazó oficializar la lista “Actitud PRO”, opositora a “Compromiso Entrerriano”, que armó el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Con esta decisión no habrá internas en el PRO provincial y asumirá como presidente del partido Gustavo Hein, intendente de Basavilbaso. La oposición adelantó que apelará la decisión ante la Cámara Nacional Electoral.

El fallo del juez Ríos fue dictado este lunes, y se conoció este martes a través de dirigentes del PRO de la línea de Frigerio. La resolución, al ser confirmatoria de lo resuelto por la Junta Electoral del PRO, significa que el 3 de junio, fecha prevista para las internas, los afiliados sólo concurrirán a elegir en el departamento Nogoyá. Allí sí fue oficializada la nómina de Augusto Lafferriere, que competirá contra el sector del frigerismo, que propone como presidente del partido macrista a Juan Carlos Ochoteco.

Consultado el dirigente Hernán Blázquez, que buscaba ser candidato a presidente del partido amarillo por la lista Actitud PRO, dijo no haber sido notificado de nada al respecto aún y calificó como “vergonzoso lo que está pasando, me estoy enterando a través de la prensa, todos los medios tienen la resolución y es vergonzoso porque yo todavía no tengo nada en mis manos”