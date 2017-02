Ostorero recorre el departamento junto a la directora de Vialidad

Carlos Ostorero, Coordinador de Juntas de Gobierno, acercó a la Dirección Provincial de Vialidad diferentes problemáticas de la zona rural y la misma directora provincial Alicia Benitez de Feltes atendió su reclamo y recorrió la zona norte del departamento Nogoyá.

La Voz de Nogoyá, mantuvo diálogo con Ostorero luego de la primera visita de la directora de Vialidad de Entre Ríos y mencionó que la iniciativa nació por la preocupación de los trabajos que han quedado pendientes y otros que necesitan una solución inmediata, “por eso me puse en comunicación con la directora provincial para que atienda lo mas pronto posible el tema de calzadas y de zonas donde se forman pantanos” indicó Ostorero.

“La directora vino a recorrer el departamento, entendió la propuesta que le acerqué y evaluamos las zonas de Crucesitas Séptima, Crucesitas Tercera, Don Cristóbal Primera y Don Cristóbal Segunda. En todas estas zonas realizamos un recorrido y analizamos los pasos que sabemos son complicados, mas que nada para la temporada que se viene. El productor necesita sacar la cosecha y debe contar con una transitabilidad segura” remarcó el Coordinador de Juntas de Gobierno.

En cuanto a la problemática ya conocida de la zonal VII de Vialidad, Ostorero evitó entrar en polémica y prefirió apuntar a articular con organismos provinciales para brindar soluciones: “debemos canalizar y agotar todas las gestiones para brindar prontas soluciones, nos dedicaremos a atender cuestiones urgentes para la gente del departamento a través de gestiones con funcionarios provinciales”.

“Vemos la problemática y junto a los productores estamos buscando un punto de partida para tener respuestas y soluciones”

Al consultar sobre la predisposición de Alicia Benitez de Feltes, Ostorero confirmó que la funcionaria provincial “se comprometió atender los casos puntuales para garantizar la transitabilidad, reparar las calzadas rotas y mantener los pasos alternativos que se vienen creando por necesidad de la producción del departamento”.

Sobre los trabajos a realizar, el funcionario del departamento Nogoyá aclaró que las Juntas de Gobierno pueden colaborar con la mano de obra, “con la llegada de material y personal técnico que asesore al personal de obra, creemos que podemos llegar con soluciones rápidas en los caminos del departamento”.

“Alicia se comprometió a continuar recorriendo el departamento, nos resta la zona sur y la zona de Chiqueros, para dar respuestas concretas”.

Por último, Carlos Ostorero mostró su punto de vista respecto de la situación actual de la Zonal VII de Vialidad: “es una zonal que ha sido castigada por años, creo que hoy en conjunto se debe rescatar no sólo en maquinaria, sino en personal y servicio. Debe ser una tarea de los legisladores y de todos los sectores que se desempeñan en la zona rural, pero la única manera de sacar esto adelante es fijando un horizonte en común”.

Para culminar, Ostorero no ocultó su malestar con algunos legisladores: “con publicar fotos de los pantanos no solucionamos nada, se debe ir con ese reclamo a la provincia, gestionar calzadas, maquinaria especial y traer soluciones para todo el departamento Nogoyá. No importa quien lo haga, lo importante es gestionar y dejar la foto de lado, no se legisla sacando fotos, eso no es una solución, algunos legisladores deben hacerse responsables de su cargo y trabajar de manera coordinada con las Juntas de Gobierno”.