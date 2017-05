Paritaria provincial: Gremios rechazaron la nueva propuesta del gobierno

En el marco de las negociaciones paritarias, el gobierno ofreció una propuesta superadora a los trabajadores estatales, que asciende al 21 por ciento a pagar en cuatro tramos y que contempla el compromiso de que el aumento final no sea inferior a la inflación anual. Se pasó a un cuarto intermedio para el jueves 8 de junio.

La propuesta fue realizada en el marco de la nueva reunión paritaria con el frente sindical que integran ATE y UPCN, que se realizó en la sede laboral, encabezada por el secretario de Trabajo, Oscar Balla, el director y coordinador del área, Silvio Pucheta y Armando Ferrari, respectivamente.

“La voluntad del gobierno, como todos los años, es seguir como política pública recomponiendo el salario de los trabajadores llevando adelante la mejor propuesta alcanzable por la provincia y en el marco de un diálogo fructífero. Es por esto que vamos a continuar reuniéndonos, estamos haciendo el máximo esfuerzo”, puntualizó el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.

Desde UPCN, manifestaron que lo ofrecido “no se diferencia de lo que se venía hablando, y simplemente incorpora el tres por ciento que unilateralmente el gobierno anunció en un acto que ya está definido y no fue negociado en esta paritaria” sentenció Carina Dominguez. Ya se pagó seis por ciento en marzo y tres en mayo, a lo que se sumará un seis por ciento en julio y otro seis por ciento en octubre.

La dirigente anunció que el día viernes se movilizarán para “mostrar el rechazo rotundo a lo que el gobierno ha traído hoy a la paritaria” y admitió que hay “preocupación y malestar porque esperábamos otro resultado”.

Durante el encuentro “no se habló de otro tema, no hubo respuestas concretas a lo que hemos planteado, así que lamentablemente vamos a continuar en el camino de lucha si el gobierno no trae una solución para los trabajadores”, agregó.

También consideró que no se puede “hablar solamente de lo que pasa en 2017, olvidándonos de todo lo que perdimos en 2016, y si bien la cláusula gatillo es una opción para que los índices inflacionarios no deterioren en salario, con estos números realmente no hay una recomposición mínima para nuestros trabajadores, sobre todo los de menos ingresos”. (APFDigital)