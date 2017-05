Personal de recolección se encuentra en estado de alerta

Personal del sector de recolección de la Municipalidad de Nogoyá se encuentra en estado de alerta tras mantener una reunión paritaria con el ejecutivo. Desde UPCN brindaron detalles.

La reunión estuvo integrada por los trabajadores del área de recolección, por miembros de UPCN y representantes del municipio, y desde el sindicato señalaron que tras la solicitud de un cuarto intermedio por parte del municipio, hasta el día miércoles, se declaró el estado de alerta y se evaluan medidas de fuerzas.

Según indicaron a La Voz de Nogoyá, no sería la primera vez que el municipio posterga las respuestas al área y es por ello que la situación se volvió tensa. En caso de no tener una respuesta satisfactoria el próximo miércoles, los trabajadores no descartan una medida de fuerza