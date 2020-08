Podría faltar leche por un conflicto gremial

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lecheras (Atilra) inició este martes un paro de 24 horas, que se extenderá hasta las 7 del miércoles, en reclamo de un aumento salarial. La medida podría provocar faltante de leches en algunos comercios en los próximos días.

A su vez, el sindicato ratificó que sigue vigente hasta las 24 del domingo 23 de agosto la decisión de trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el convenio colectivo de la actividad, “absteniéndonos de trabajar días francos durante este período, y sin realizar horas extras”.

Atilra aclaró que el paro no se realizará en aquellas empresas que han accedido voluntariamente en forma directa al reclamo del gremio. También indicó que para que no haya ningún riesgo de pérdida de materia prima –es decir, que no se tire leche– “ofrecemos al sector empresario recibirla y procesarla, siempre y cuando sea donada a entidades de bien público”.

Durante el último fin de semana, las empresas del sector señalaron que podría faltar leche por las medidas de fuerza del sindicato. Este miércoles habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación en busca de destrabar el conflicto, que lleva varias semanas.

El gremio reclama una recomposición de los salarios a junio conforme al Índice de Precios al Consumidor, como así también “la diferencia de aportes y contribuciones a la obra social y a Atilra, que se han originado en el mismo período, ocasionando pérdida y déficit por falta de actualización de los salarios”.