Prorrogaron el plazo de entrega para becas

La directora del Instituto Becario, Claudia Giego, autorizó una prórroga hasta el viernes 9 de marzo para la entrega del formulario para acceder a una beca de nivel secundario.

Es que el plazo vencía este viernes, pero ante la gran demanda, la titular de Inaubepro decidió otorgar una prórroga a los estudiantes para que presenten la documentación correspondiente.

“Hasta hace unos años no veíamos tanta demanda en los días de vencimiento, pero se acercaron muchos estudiantes o sus familiares a presentar el formulario, y otros que están buscando una solicitud porque no la encontraron en la escuela o no se habían enterado”, argumentó Emiliano Cardoso, responsable de Becas.

“Hasta este viernes tienen la posibilidad de retirar el formulario para completarlo durante la semana siguiente y entregarlo el viernes 9 de marzo”, sentenció.

Los estudiantes o sus familiares deben acercarse con su formulario completo a las oficinas de Inaubepro en Casa de Gobierno, de lunes a viernes de 8 a 13hs o en las delegacion departamental Nogoyá del Instituto Becario,ubicada en Quiroga y Taboada 960, en la Dirección Departamental de Escuelas.

“El equipo de la comisión evaluadora trata de ser lo más eficiente y rápidos posible; realizamos un control previo para que el formulario ingrese completo y acá les indicamos si hay un faltante, porque aunque se molesten por eso, si el formulario está completo tienen más posibilidades de acceder a la beca”, argumentó Cardoso.

El programa provincial de becas para 2018 se mantiene entre 30 y 32 mil becas entre todos los niveles. Se recordará que Bordet y Gieco habían anunciado un aumento para las becas de nivel secundario, terciario y universitario de hasta 87 y 100%.

A partir de abril, el Instituto Becario Provincial otorgará una beca Secundaria de 500 pesos, en sus distintos Programas; mientras que la Terciaria será de 1200 y la Universitaria de $1500. Para carreras y consideradas prioritarias y estratégicas, los estudiantes terciarios percibirán 1500 pesos, y los universitarios $2000. A excepción de los Programas Rural y Deportistas Federados, todos los beneficios se abonan por ocho meses, de abril a noviembre.

Fuente: El Once