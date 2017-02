Recibimos y publicamos

Mediante la presente deseamos manifestar públicamente nuestro malestar y disconformidad en relación a la toma de decisiones por parte de los integrantes del Consejo Directivo del Nivel Superior de la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna” de nuestra ciudad.

Somos un grupo de estudiantes de 4° año del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática y, a lo largo de estos años, hemos vivenciado situaciones donde se vulneran los derechos de los estudiantes. Nos encontramos en un lugar de indefensión total frente a las decisiones arbitrarias que se toman. Hemos presentado un importante número de notas de reclamo que no han tenido respuesta escrita a la fecha.

El Consejo Directivo, que debería estar integrado por un docente de cada una de las carreras que ofrece nuestra institución y que por estos momentos está incompleto, invisibiliza la figura del estudiante, no nos representa y, por lo tanto, no propone estrategias de acompañamiento a las trayectorias escolares como establece el marco normativo Nacional y Provincial.

El Profesorado de Educación Secundaria en Matemática es una carrera a término y nosotras pertenecemos a la última promoción. En abril de este año, se nos comunica acerca de una disposición emitida por la Dirección de Educación de Nivel Superior del Consejo General de Educación, que establece que los estudiantes no podrán cursar los espacios correspondientes a la Práctica Profesional y Residencia en caso de adeudar materias correlativas y tendrán derecho a solicitar mesas especiales para regularizar su situación para acceder a la instancia de prácticas en el ciclo lectivo 2017. Sin embargo, esta disposición establece lo anterior para el caso de carreras con cambio de plan, pero no hace referencia a las carreras a término. De esta forma, algunas de nosotras nos encontramos en un estado de incertidumbre frente a la posibilidad de terminar nuestros estudios ya que para ello será necesario que el CGE emita una resolución para nombrar un profesor de cátedra, en forma “excepcional”, para una carrera que no tiene continuidad.

Sumado a ello, nuestra profesora de Residencia se encuentra de licencia por maternidad desde junio de este año y no tuvimos profesor suplente hasta el día 07 de octubre. Entonces, un grupo de estudiantes que regularizó su situación antes del mes de agosto se les permite acceder a la instancia de prácticas mientras que a una de ellas que regularizó su situación en el mes de septiembre no. Esto, resulta arbitrario ya que al no haber docente en las horas, están en las mismas condiciones y los tiempos son los mismos.

Como estamos a un mes de finalizar el cursado de nuestro último año de profesorado, no nos queda otra opción que apelar a la buena voluntad de los directivos de nuestra escuela y de las autoridades del CGE para que nos den una pronta respuesta y solución.

Por otra parte, comunicamos que no participaremos de la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias, Artes, Tecnología y Sociedad 2016 (cuyo trabajo fue destacado en la instancia Provincial) a realizarse en Córdoba los días 01, 02, 03 y 04 de noviembre por los motivos expuestos anteriormente.

Atentamente

Estudiantes de 4° Año del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática