Reclaman por el estado de abandono de la estación del ferrocarril

Un visitante de la ciudad hizo público su descargo luego de visitar el predio de la estación del ferrocarril de Nogoyá.

«Hoy durante la tarde salí a recorrer mí querida Nogoyá, de repente se me ocurrió visitar ese lugar al que tantas veces iba cuando vivía acá, solo para ver llegar el tren a la tarde, también muchas veces desde allí me fui a Paraná o a Buenos Aires, si bien es cierto que el paso del tiempo desgasta, destruye, o hace desaparecer muchas cosas, me encontré con una sorpresa totalmente desagradable, algo que me produjo una tristeza tremenda, nuestra estación, es algo totalmente abandonado, no aguanté, saqué fotos que acá muestro, me preguntó porqué se pudo haber dejado que ese lugar tan lindo ha sido dejado librado a su suerte, muchos candados cerrando las puertas, que carecen de vidrios, picaportes, y algunos pedazos de maderas, no puedo creer que esa hermosa ESTACION, que la señora Sobron de Trucco, describiera tan linda en su libro, hoy sea eso.

Realmente LAMENTABLE!!!!. Cuantas fotos he visto publicadas de los puentes, de la basílica, de la plaza, la alameda, todos lugares que son muy importantes en nuestra Nogoyá, me pregunto, nadie recuerda ese hermoso paseo?, a nadie le interesa que se mantenga en pie algo tan nuestro?.

Desconozco a quien le corresponde el mantenimiento, si al municipio, si a ferrocarriles, si a la gobernación, pero como hijos de este pueblo, no podríamos armarnos y tratar de salvar algo tan nuestro?, No sé puede transformar en un espacio cultural, en un pequeño museo, o en algo que pueda brindar a quienes volvemos a menudo a nuestra ciudad y a quienes están permanentemente en un espacio digno de ser visitado. Espero que alguien se apiade de eso tan bello que fue, es y seguirá siendo LA ESTACIÓN.