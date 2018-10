Reclamó por el medio ambiente y dejó de ser proveedor del municipio

En la noche de este lunes, un comerciante local comentó la situación por la que atraviesa. Señaló que desde el municipio emitieron la orden de no comprarle mas productos. El intendente aclaró la situación.

Quien hizo su descargo, fue el titular de Vivero Alegría del Hogar, ubicado en Barrio San Carlos lugar que sufre el primer impacto de los olores y emanaciones de fluídos del complejo industrial perteneciente a las firmas Bio Nogoyá y Glycopharma.

Por tal motivo, el comerciante fue una de las primeras voces en elevar su reclamo por la contaminación no solo del aire, sino también del suelo de la zona, realizó entrevistas a los medios, organizó recorridas por la zona y movilizó todo lo que estuvo al alcance para defender al medio ambiente de la ciudad.

Hoy, según su propio testimonio recibió la noticia que desde el municipio “tienen la orden de no comprar más en su Vivero Alegría del Hogar” aunque no especificó si fue mediante comunicación oficial o trascendido.

“Gente de Nogoyá disfruten de los plantines que vendí a la Muni… Para la plaza, terminal, polideportivo, peatonal, parque Alem, etc; ya que no lo verán más, ojalá le den resultados los nuevos proveedores y sigan tan bellos como están ahora… Ya que por cuidar lo mío y exigir una vida saludable… Tienen la orden de no comprar más en el Vivero Alegria del Hogar” mencionó Fernando Ghirardi a través de Facebook.

En el día de hoy, el intendente de la ciudad mantuvo diálogo con La Voz de Nogoyá y confirmó que Vivero Alegría del Hogar sigue siendo proveedor del municipio y que no sucedió tal situación como diera a conocer el titular del comercio “no hemos dado de baja a nadie y no hemos dado ninguna orden de no comprar” señaló.

La versión obtuvo su rechazo en los usuarios que no dudaron en hacer sentir su disgusto: