Seis empresas se presentaron para pavimentar 43 cuadras

El acto de licitación contó con seis ofertas para la obra de pavimentación de 43 cuadras en zona oeste de la ciudad. El presidente municipal, Rafael Cavagna, acompañado por la vicepresidenta municipal, Sandra Facello y el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación Ricardo Delgado, encabezaron la licitación.

Cavagna agradeció al Ministerio del Interior a cargo de Rogelio Frigerio, a Ricardo Delgado; al senador por el departamento, Beltrán Lora; al diputado provincial, Fuad Sosa; a los concejales, funcionarios y vecinos por acompañar en el evento.

En este sentido, explicó: “Estas gestiones se concretaron gracias al trabajo en equipo que hemos realizado desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y por supuesto la decisión del gobierno Nacional”.

“Estamos muy contentos de poder avanzar y beneficiar para poder mejorar la calidad de vida de más de 700 familias nogoyaenses. Ahora esperaremos la etapa de evaluación que demandará aproximadamente un mes, para proceder a la suscripción de los contratos respectivos y dar inicio a las obras en un mediano plazo”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Schönhals señaló que la licitación contó con “una importante participación de oferentes, destacando la acción del gobierno Nacional que permitirá concretar la obra con fondos provenientes del programa OC 2929 del BID.

Además el funcionario, expresó: “Es importante mencionar que las arterias a pavimentar serán de concreto asfáltico entre cordones cunetas y badenes de hormigón armado que se construirán nuevos en aquellas que aún no lo poseen, todo lo mencionado sobre un paquete estructural de sub rasante, base y sub base debidamente compactadas”.

Cabe destacar que la licitación tenía un presupuesto oficial de 41.624.132,73 de pesos a marzo de 2018 y los oferentes fueron el Ingeniero Civil Pedro A. Martínez Construcciones, con 45.098.302,71 pesos; José Eleuterio Pitón, con 49.509.110,67 pesos; Demartín Hermanos, con 49.559.100,86 pesos; Dos Arroyos, con 51.676.063,57 pesos; Luis Losi S.A., con 59.971.100,10 y RV Obras y Servicios S.A., con 66.877.941,65 .