Tecnópolis: la fascinación que genera el conocer

La postal de un día en Tecnópolis Federal en Paraná es niños que van y vienen, jóvenes que quieren captar todo con sus celulares, adultos que se fascinan con dinosaurios y ópticas y adultos mayores que se fascinan con los alcances de la divulgación científica.

Una postal de Tecnópolis Federal en Paraná es saber, oportunidad e inclusión. “Es la maravillosa aventura del conocimiento y una oportunidad magnífica que tenemos todos los entrerrianos”, según lo manifestó el gobernador Gustavo Bordet el día que si inauguró la mega muestra de ciencia en la capital entrerriana.

Y así lo viven también los 200 jóvenes universitarios que fueron seleccionados y capacitados por el gobierno entrerriano para ser guías. Lo viven, lo transitan como una “oportunidad única” donde los protagonistas son ellos y el saber. Son ellos y la divulgación científica. Uno de los principales ejes con los que trabaja el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la divulgación científica porque es oportunidad, es inclusión y es educación.

Facundo Melgarejo es de Paraná, estudia profesorado de Geografía y tecnicatura en Música y es uno de los estudiantes universitarios que el gobierno entrerriano dio la posibilidad de acceder a una capacitación y ser guía de la mega muestra de ciencia. “Es una experiencia única y también estoy aprendiendo porque, justamente, estoy estudiando para profesor. Me gustó mucho estar de este lado para poder transmitir a los chicos un poco de lo que yo tuve que estudiar. Ganar un poco más experiencia en lo que sería en el día de mañana mi trabajo porque es a esto a lo que me dedicaré, a estar con los chicos, a transmitir un poco de conocimiento”, remarcó este joven que cautiva a un grupo de adolescentes con detalles del escenario que tiene a sus espaldas: dos grandes dinosaurios.

“Lo más interesados son los niños, aunque le verdad toda la gente queda fascinada. Los de primaria y los de jardín son los que más fascinados quedan con el mundo de los dinosaurios, su altura y sus movimientos”, insiste y contagia la fascinación que el mismo siente por este modo de mostrar y enseñar la paleontología.

“El área de paleontología es una de las más visitadas. Más que nada, los chicos que vienen con las escuelas miran, preguntan y les fascinan los dinosaurios. Preguntan si son de verdad, de qué están hechos, cuáles son características, cuál era su alimentación, cómo caminaban y algunas otras cuestiones son las que más le interesan. Son los que más se ven fascinados con esta muestra”.

Advirtió que “los dinosaurios están montados de una manera muy particular, están mostrados de una manera muy real y la verdad que uno queda impactado. No por nada es una de las áreas más visitadas. No sé da todos los días el poder visitar las especies que vivían hace mucho tiempo y que fueron parte de nuestra historia”, sostiene este joven estudiante de Geografía y Música.

Facundo cree que “a estos espacios hay que aprovecharlos al máximo. Está muy bueno que Tecnópolis se haya abierto a las demás provincias y a la gente que no podía ir a Buenos Aires a disfrutarla. Está muy bueno que la gente se acerque a estos espacios gratuitos y que son creados por el Estado para fomentar el aprendizaje y el conocimiento”, remarca.

Oportunidad y saber

Recordó que cuando se enteró de la convocatoria para trabajar en Tecnópolis, se anotó “sin mucha esperanza porque desconocía cuales eran las carreras a priorizar. La cuestión es que quedé y me tocó el área de paleontología. No tenía mucha idea de lo que se hacía en este área, pero a partir de los contenidos que me dieron para estudiar fui buscando un poco más sobre los dinos”, comentó.

Fue desafiante, dice. “Tecnópolis inauguraba un día jueves, y a nosotros nos convocaron y preseleccionaron un día martes. Al miércoles nos presentamos y nos dieron los contenidos. Es decir, un día antes. A partir de ese día tuvimos que estudiar, y con el correr de los días y con la gente que visitaba el stand, afianzamos y aprendimos más estas cuestiones de los dinos, la paleontología y todos estos temas”.

Este joven paranaense dice que “es una experiencia única” y duda que se vuelva a repetir. Cuenta que los chicos “se interesan en el tema” y que “está bueno ver esas ganas de aprender que tienen los jóvenes, y más que todos los chicos sobre este tema”.

