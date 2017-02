Trabajadores de LT14 realizaron un paro y continúan en alerta

Se debe a una directiva de Radio Nacional que quitaría contenidos de origen entrerriano para actuar como repetidora de producciones directas desde Buenos Aires. Los trabajadores realizaron un paro que en principio era de 96 horas pero fue levantado por conciliación obligatoria.

“Estamos de paro en rechazo a esta medida unívoca, intransigente, que nos han impuesto desde Buenos Aires, RTA y Radio Nacional rechazando la posibilidad de que Baxada se convierta solamente en una repetidora de contenidos desde Buenos Aires. No vamos a aceptar eso” indicó la periodista Silvina Ríos.

Por su parte, la locutora Fernanda Dambrine comentó: “Cuando recién había ingresado a la radio, enfrentamos una privatización. Pero nos querían entregar los militares. Esto es mucho más grave, que nos cierren la boca, que no nos dejen expresar nuestra identidad, esto no nos puede estar pasando en democracia. El agradecimiento a todos, esto nos ha unido como compañeros de trabajo. No hay que bajar los brazos. Baxada no es una repetidora, LT14 no es una repetidora. Esto es LT14, Paraná, Entre Ríos. Tenemos que defendernos. Es una radio que es solidaria, que está al servicio de la comunidad y eso lo seguirá haciendo”.

Apoyo

Para apoyar la medida que vienen cumpliendo los trabajadores de las emisoras de la capital provincial, en repudio a ser repetidoras de Radio Nacional, Roberto Romani, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos y el diputado nacional Juan Manuel Huss, participaron de la asamblea.

Romani expresó: “Me siento parte de esta gran familia, como vivimos momentos de alegría, compartimos también los momentos de incertidumbre, de tristeza como es este. Por eso vengo a estar un ratito con ustedes, y a exteriorizar mi adhesión a los reclamos”.

Por su parte, el diputado Huss dijo que “LT14 es parte de la identidad de todos los paranaenses. En enero de este año hubo una reunión de la que participamos no solamente diputados del Frente para la Victoria sino diputados de la alianza Cambiemos, que compartieron todas y cada una de las opiniones que se están escuchando aquí. Nos parece muy grave el avance que se está haciendo con LT14 y con FM Baxada”.

“Se ha caracterizado el gobierno nacional por hablar de ineficacia del Estado que dista mucho de serlo. Le queremos preguntar al señor Lombardi y a cada una de las autoridades, qué van a hacer con los trabajadores. Esperemos que recapaciten las autoridades de RTA. Desde el Frente para la Victoria no vamos a permitir que se corte la programación de LT14 ni de Baxada, ni que se conviertan en repetidoras de Radio Nacional”, advirtió.

FUENTE: Análisis Digital