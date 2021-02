Un joven de 22 años fue asesinado durante una pelea barrial en Mar del Plata: investigan si le disparó un policía

El hermano de la víctima, según trascendió hasta el momento, había iniciado el enfrentamiento contra la familia de su ex pareja, con quien había discutido en relación a la hija que tienen en común. Los policías que intervinieron a partir de un llamado anónimo al 911 deberán someterse a un dermotest

Un joven de 22 años murió este sábado tras recibir un disparo durante un enfrentamiento entre vecinos en la ciudad de Mar del Plata y en las últimas horas los investigadores todavía intentaban determinar si el tiro que lo asesinó fue efectuado por uno de los agentes de la Policía Bonaerense que intervino en los incidentes.

Los incidentes ocurrieron el sábado pasado por la noche en el cruce de las calles Alberti y Amaya, en el barrio Santa Rosa de Lima, ubicado en el extremo oeste de la localidad balnearia, cuando, cerca de las 21, un hombre y su ex pareja tuvieron una discusión en relación a su hija en común.

Según informó el diario La Capital de Mar del Plata, tras la pelea el hombre se fue y volvió a los pocos minutos acompañado de familiares y amigos, en dos camionetas y una moto, y comenzaron a insultar y amenazar a la mujer y a su familia con palos, piedras y armas de fuego.

La violencia entre ambos grupos escaló rápidamente y, gracias a un llamado anónimo al 911 , un móvil del Comando de Patrullas se dirigió hasta el lugar para intentar apaciguar la situación. En ese momento, se produjo un tiroteo entre las dos familias y la policía en el que Jorge Nahuel Salinas, hermano de 22 años del hombre que había iniciado el conflicto, recibió un disparo entre las costillas.

Tras el intercambio de disparos, una camioneta Toyota que pertenecía al bando del hombre con ocho personas a bordo escapó del lugar y fue perseguida por la policía hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde Salinas ingresó ya sin vida a las 21.45, según precisaron desde ese centro de salud.

Todos los otros ocupantes del vehículo, que no tenían armas de fuego en su poder, fueron aprehendidos en ese momento.

La causa por “homicidio” quedó en manos de la UFI N° 5 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien dispuso la realización de la autopsia de la víctima, y la intervención de la Asesoría Pericial, para determinar si el disparo mortal pudo haber sido efectuado por alguno de los policías que actuaron en los incidentes tras el llamado de los vecinos, de los cuales fueron secuestradas todas las armas reglamentarias y que deberán someterse a un dermotest.

Fuentes oficiales confirmaron además, de acuerdo al diario La Capital, que la camioneta Toyota en la que Salinas fue trasladado tenía un impacto de bala y que en el interior del vehículo se encontraron dos cuchillos y un celular.

“Hermano, no te das una idea lo mal que me siento en solo pensar que ya no te voy a poder ver más no vamos a salir como antes ya nada. Eras un re pibe y lo que digan los demás no le paso cabida por qué yo sé lo que eras”, escribió Diego, un amigo de la víctima en sus redes sociales junto a una serie de fotos con el joven fallecido. “Siempre presente hermano, nunca me voy a olvidar de vos”, concluyó.

Milagros Tornari tenía 15 años y estaba embarazada de cuatro meses cuando fue asesinada en agosto del año pasado durante una pelea barrial en Mar del Plata



No es la primera vez que un supuesto conflicto barrial o entre bandas termina en muerte en Mar del Plata, una constante en la provincia de Buenos Aires cuyos homicidios recientes están marcados por vendettas y ajustes de cuentas.

En agosto pasado, Milagros Soledad Tornari, una adolescente de 15 años que estaba embarazada de cuatro semanas, recibió un disparo en el pecho cuando caminaba junto a su novio en la zona del complejo habitacional del barrio Pampa, también en Mar del Plata, donde un grupo de personas del barrio Santa Rita buscaba enfrentar a un hombre que habría golpeado a un adolescente de 16 años durante una pelea.

Cuando los agresores intentaron romper parte del edificio donde se refugiaba el hombre, el acusado salió armado junto a otras personas para confrontarlos. En ese momento Tornari resultó herida y fue trasladada de urgencia al HIGA, donde finalmente falleció.

Por el crimen fue detenido un hombre de 28 años identificado como Leandro Mariano Belasteguin, que fue señalado por testigos como el presunto autor del disparo.