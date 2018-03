UPCN pedirá un salario por encima de la inflación y clausula gatillo

El Congreso provincial de UPCN se reunió este martes en el Centro de Convenciones de Paraná. Allí, la comisión directiva realizó una rendición de lo actuado durante la gestión que en el mes de octubre terminará su mandato.



En agenda también está la paritaria salarial que se viene, y si bien aún no hay fecha de la convocatoria la consideran “inminente”.

“Este va a ser un año difícil, estamos en una Argentina que no arranca, que no despega, con una inflación que azota nuestros salarios”, dijo Allende al referirse al contexto de las negociaciones.

Sostuvo que el acuerdo salarial alcanzado el año pasado “costó muchísimo” a UPCN. Lo dijo en relación a la causa penal que se abrió contra seis dirigentes y el exministro de Salud Ariel de la Rosa. “Tuvimos una pelea muy grande con el Gobierno que tuvo consecuencias gravísimas para nosotros, una persecución judicial con muchos compañeros presos por hacer reclamos que después tuvieron éxito y los compañeros por los que estábamos reclamando hoy están trabajando. Es decir que teníamos razón, pero los compañeros estuvieron 15 días presos, cuando un violador entra por un lado y sale por el otro”, enfatizó.

Y agregó: “Perdimos un Ministro, pero estamos contentos de haberlo perdido porque entre defender la posición del gobierno y la de los trabajadores, defendió la de los trabajadores, se quedó con el gremio defendiendo los trabajadores”.

Paritarias

Respecto a la paritaria que se viene, dijo que se discutirá con “mucha seriedad qué salarios queremos para los trabajadores este año”. Y entendió que la propuesta a los docentes no debe condicionar a los estatales. “El año pasado estuvimos más de 50 días esperando que nos convoquen. El gobierno quería cerrar con los docentes para después convocarnos. Pero nosotros no tuvimos en ningún momento la intención de discutir en base a los docentes, ellos discuten con sus sindicatos que son sus representantes y el empleado público discute con nosotros”, afirmó.

Si bien prefirió no adelantar que porcentaje pedirán en la discusión “hasta que el gobierno no nos ofrezca”, el dirigente adelantó que exigirán “un piso salarial por encima de lo que se pacte, porque la intención es ir recuperando de quienes menos ganan por encima de la inflación. Y después establecer un porcentaje para que haya una base real, pero siempre ajustada con una cláusula gatillo, porque en este país no sabemos qué va a pasar mañana”. (APFDigital)