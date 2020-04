Vecino advirtió el dengue, no fue escuchado y ahora tiene el virus

Bajo el titulo: «Crónica de una PICADURA DE DENGUE anunciada» un vecino de Villa 3 de Febrero contó como había realizado los reclamos por limpieza de terrenos y las respuestas que obtuvo por parte del municipio.

Carlos, contó en Facebook que «hace varias semanas atrás venía reclamando al Municipio por la limpieza de un terreno sucio que tenemos pegando a nuestra casa, la respuesta era siempre la misma: ‘no podemos hacer nada porque es propiedad privada’.

«Decidi publicarlo a través de la redes para compartir mi situación y me encontré con muchísimos comentarios de personas de la ciudad expresando los mismos problemas» aseguró el reclamante.

«Ahora con esta cantidad impresionante de casos de dengue empezaron a limpiar varios de los terrenos que antes por ‘cuestiones judiciales no podían’; entonces me pregunto: ¿Por qué ahora y antes no? ¿Por qué esperar a que todo explote para hacerlo? ¿Hay prevención verdaderamente?

Carlos afirma que lamentablemente tiene todos los síntomas del dengue, «no lo puedo confirmar el 100% porque no me pueden hacer análisis (otro tema) pero según el doctor que me vio es dengue».

«Con mi familia estamos cumpliendo la cuarentena como corresponde y hemos tomado las precauciones necesarias pero con todo esto ya no podemos salir ni al patio, ya que se convirtió en un riesgo más para nosotros» expresa y solicita al poder Judicial y Legislativo hagan lo que tienen que hacer y ponerse en lugar de la gente que trata de hacer bien las cosas, como mantener siempre sus terrenos limpios.

«Aprovecho también con esto para avisar a mis vecinos de Villa 3 de Febrero que tomen los recaudos necesarios ya que el terreno sigue estando y nadie ha pasado hasta el momento a fumigar mi casa como corresponde en el protocolo» advierte.